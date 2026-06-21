Una ricetta gustosa e fresca, perfetta come piatto unico, dello chef Marco Giarratana, in arte Uomo senza Tonno, per Novella 2000:

La ricetta di Marc Giarratana: Risotto con taleggio, capesante e scorza di limone

INGREDIENTI

Per il brodo una carota, una cipolla, una patata, un pomodoro, una foglia di alloro, 1,5 litri di acqua, sale q.b. Per il risotto320 g di riso Vialone Nano, 12 capesante di cui 8 da tritare e 4 intere, 200 g di taleggio DOP, un lime (solo scorza), 40 g di burro, sale e sherry q.b.

PROCEDIMENTO

Tagliare carota, cipolla, patata e pomodoro, unire l’alloro e coprire con acqua fredda, portare a ebollizione e lasciare sobbollire per circa 30 minuti, salare e tenere caldo. Pulire le capesante separando la noce dal corallo, tritare 8 capesante e tenere da parte 4 noci intere. Togliere il taleggio dal frigorifero con anticipo per ammorbidirlo. Tostare il riso a secco nel tegame, salare leggermente e iniziare la cottura aggiungendo il brodo caldo poco per volta, mescolando. Arrivare quasi a cottura e, a circa un minuto dalla fi ne, unire le capesante tritate. Spegnere il fuoco, aggiungere il taleggio a tocchetti e il burro freddo, mantecare fi no a ottenere una consistenza cremosa. Coprire e lasciare riposare 4 minuti. Nel frattempo rosolare le capesante intere in padella con poco burro a fuoco vivace, sfumare con poco Sherry se si vuole. Impiattare il risotto, completare con la scorza di lime grattugiata e adagiare al centro una capasanta rosolata.

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