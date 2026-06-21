Cosa riservano le stelle per la settimana dal 22 al 28 giugno 2026? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo di Sara per Novella 2000: le previsioni dal 22 al 28 giugno 2026

Giugno è ormai ai titoli di coda, con l’estate che inizierà ufficialmente domenica 21. Cosa riservano dunque le stelle per la prima settimana estiva? Quali saranno i segni più fortunati? Iniziamo col dire che le stelle questa settimana invitano tutti a fare chiarezza dentro di sé. Cosa non va nella vostra vita? Cosa vorreste cambiare? Il Sole nel segno del Cancro vi spingerà a ritagliarvi momenti di introspezione, che potrebbero portarvi a prendere decisioni importanti sia a livello sentimentale, sia a livello lavorativo. Non è infatti mai troppo tardi per essere ciò che avreste sempre voluto essere. A volte, basta solo crederci un pò di più. Ora andiamo a vedere insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 22 al 28 giugno

Siamo pronti per scoprire insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026, con tanto di classifica dei segni più fortunati: