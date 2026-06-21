Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 22 al 28 giugno
L’oroscopo di Sara per Novella 2000: ecco i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 giugno 2026.
Cosa riservano le stelle per la settimana dal 22 al 28 giugno 2026? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme!
Oroscopo di Sara per Novella 2000: le previsioni dal 22 al 28 giugno 2026
Giugno è ormai ai titoli di coda, con l’estate che inizierà ufficialmente domenica 21. Cosa riservano dunque le stelle per la prima settimana estiva? Quali saranno i segni più fortunati? Iniziamo col dire che le stelle questa settimana invitano tutti a fare chiarezza dentro di sé. Cosa non va nella vostra vita? Cosa vorreste cambiare? Il Sole nel segno del Cancro vi spingerà a ritagliarvi momenti di introspezione, che potrebbero portarvi a prendere decisioni importanti sia a livello sentimentale, sia a livello lavorativo. Non è infatti mai troppo tardi per essere ciò che avreste sempre voluto essere. A volte, basta solo crederci un pò di più. Ora andiamo a vedere insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 22 al 28 giugno
Siamo pronti per scoprire insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026, con tanto di classifica dei segni più fortunati:
- Leone: cari amici del Leone, sarete proprio voi il segno più fortunato della settimana. Nulla infatti sembrerà fermarvi, non solo le stelle vi proteggeranno ma vi regaleranno momenti unici e indimenticabili da vivere con la persona amata. Che ci scappi la proposta di nozze?
- Cancro: il secondo posto tra i segni più fortunati della settimana non ve lo toglie nessuno. Sia il Sole che Giove sono con voi e vi regaleranno passione, romanticismo e anche tanta fortuna in ambito lavorativo. Toccherà a voi approfittarne!
- Sagittario: sul terzo gradino del podio ci siete voi. Una settimana gradevole e positiva, specie in ambito lavorativo. Chi infatti di voi sta cercando una nuova occupazione potrebbe finalmente ricevere la tanto attesa telefonata!
- Gemelli: una settimana che si aprirà con una novità molto importante a livello professionale: molti di voi dovranno infatti prendere una decisione che potrebbe cambiare la vostra vita. Occhio solo a qualche malinteso col partner nel fine settimana.
- Bilancia: anche per voi sarà nel complesso una settimana molto positiva e serena, caratterizzata da momenti semplici ma ricchi di magia da vivere col partner. Unica nota stonata la giornata di venerdì: nervosismo alle stelle!
- Toro: la settimana inizierà con il botto, con una notizia inaspettata (e positiva) che vi arriverà da una persona a voi molto cara. La seconda parte della settimana sarà un pò più complessa a causa di imprevisti e contrattempi.
- Pesci: una settimana di alti e bassi ma una settimana molto importante per quanto riguarda la sfera sentimentale: chi è in coppia si troverà davanti a un bivio, chi è single potrebbe invece conoscere una persona in grado di far battere loro il cuore dopo tanto tempo!
- Capricorno: qualche imprevisto e contrattempo di troppo potrebbero rendere questa settimana non piacevolissima, specie a livello lavorativo dove c’è anche chi potrebbe andare incontro a discussioni i colleghi. Cercate di affrontare tutto con spirito positivo.
- Vergine: per via della stanchezza accumulata nell’ultimo periodo, questa potrebbe essere per voi una settimana complicata, specie sul lavoro. Traduzione: avete proprio bisogno di una bella vacanza!
- Ariete: non sarà una settimana particolarmente da ricordare. Il troppo nervosismo infatti rischierà di crearvi problemi sia sul lavoro sia nelle vostre relazioni interpersonali. Consigliate pratiche rilassanti, che ne dite di yoga o meditazione?
- Acquario: settimana sottotono, caldo, stanchezza e un pò di nervosismo renderanno infatti pesanti anche le attività che solitamente fate volentieri. Ma tranquilli, già dai primi di luglio tutto cambierà!
- Scorpione: cari amici dello Scorpione, siete sì all’ultimo posto, non sarà infatti una settimana particolarmente fortunata ma starà a voi renderla comunque importante, prendendovi cura di voi stessi, sia interiormente che esteriormente. La fortuna tornerà presto!