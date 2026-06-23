Chef Mariano Armonia, titolare dei due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli, firma un simbolo terra e mare: pasta fagioli e cozze.

Ingredienti (per 4 persone)

320 grammi di pasta mista, 400 grammi di fagioli cannellini già lessati, 1 chilogrammo di cozze, 5-6 pomodorini tipo ciliegino o del Piennolo, 2 spicchi di aglio, olio extravergine di oliva q.b., 1 peperoncino fresco opzionale, un ciuffo di prezzemolo, pepe nero q.b.

Il procedimento di pasta fagioli e cozze di Chef Armonia

Pulire le cozze e farle aprire in una padella ampia con olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio e i gambi del prezzemolo, coprire e cuocere a fiamma vivace. Spegnere appena si aprono, filtrare l’acqua di cottura e tenerla da parte, sgusciare una parte delle cozze. Soffriggere in una pentola capiente l’altro spicchio di aglio con olio extravergine di oliva, peperoncino e pomodorini tagliati, aggiungere i fagioli e lasciare insaporire. Frullare una piccola parte dei fagioli con un po’ della loro acqua e rimettere in pentola per ottenere cremosità. Unire l’acqua delle cozze filtrata e, se necessario, poca acqua bollente, portare a ebollizione e cuocere la pasta direttamente nel liquido mescolando spesso. Aggiungere le cozze negli ultimi minuti di cottura, regolare di sale con attenzione, completare con prezzemolo tritato e pepe nero. Lasciare riposare qualche minuto prima di servire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Questa ricetta di Chef Armonia è contenuta nella sezione cucina che trovate sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola, mentre per avere la vostra copia digitale a metà prezzo cliccate QUI.

Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.