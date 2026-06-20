Come si cucinano gli agretti: le ricette più buone e i consigli utili
Come si cucinano gli agretti? Ecco le ricette migliori da provare subito!
Gli agretti, o barba di frate, sono uno degli ortaggi più ricchi di proprietà benefiche. Inserire questo alimento nel proprio menù settimanale è quindi una scelta non solo gustosa ma anche molto sana. Ecco qualche ricetta da provare subito!
Agretti, a cosa fanno bene?
Chiamati anche barba di frate, gli agretti sono ortaggi primaverili ipocalorici ricchi di proprietà depurative, diuretiche e rimineralizzanti. Sono infatti ricchi di fibre, di calcio, di ferro e di Vitamina A e B e sono in grado di favorire il senso di sazietà e di regolarizzare l’intestino. Gli agretti agiscono anche da detox, supportano infatti reni e fegato nell’eliminazione di scorie e tossine. Ma non è finita qui, sono un’ottima fonte di fosforo per il benessere delle ossa. Nel proprio menù settimanale quindi non possono proprio mancare! Andiamo quindi a vedere insieme qualche ricetta sfiziosa.
Come si cucinano gli agretti: come pulirli
Prima di andare a vedere insieme come si cucinano gli agretti è bene soffermarsi sul primo passo da fare (importantissimo) ovvero la loro pulizia. Gli agretti crescono nel terreno e quindi vanno puliti accuratamente. Per prima cosa bisogna rimuovere la radice, ovvero la parte finale più dura e biancastra, e le foglie rossastre. A questo punto potete metterli in uno scolapasta e lavarli sotto l’acqua corrente fredda. Ora possiamo vedere come cucinarli.
Come si cucinano gli agretti: le ricette più buone e i consigli utili
Dopo aver visto insieme quanto fanno bene gli agretti e come pulirli, possiamo vedere insieme come cucinarli:
- Agretti in padella: dopo averli sbollentati, scolateli beni e ripassateli in una padella antiaderente con olio, aglio e peperoncino. Per un piatto ancora più gustoso, potete aggiungere la passata di pomodoro e olive nere.
- Agretti lessati: un altro modo per cucinare gli agretti è lessarli. Portate per prima cosa a ebollizione l’acqua, aggiungete il sale e immergete gli agretti. Lasciateli in acqua per circa 5 minuti. A questo punto scolateli e passateli sotto l’acqua fredda. Strizzateli bene per eliminare l’acqua in eccesso e conditeli a piacimento (consigliati olio extravergine, sale e succo di limone.)
- Agretti al vapore: una volta puliti, mettete gli agretti nel cestello della vaporiera e lasciateli cuocere per circa 15 minuti. Condite poi a piacimento.
- Spaghetti con gli agretti: per chi vuole un primo, potete optare per la pasta con gli agretti. Un piatto saporito e salutare. In una padella scaldate l’olio extravergine di oliva, poi aggiungete gli agretti e se volete anche dei pomodorini tagliati. Lasciate cuocere per 15 minuti, mescolando spesso. Intanto, cuocete gli spaghetti per metà tempo di cottura. Una volta scolata la pasta, mettetela nella pentola e terminate il tempo di cottura, sempre mescolando. Aggiungente ogni tanto dell’acqua se il tutto vi sembra troppo secco.