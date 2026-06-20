Gli agretti, o barba di frate, sono uno degli ortaggi più ricchi di proprietà benefiche. Inserire questo alimento nel proprio menù settimanale è quindi una scelta non solo gustosa ma anche molto sana. Ecco qualche ricetta da provare subito!

Agretti, a cosa fanno bene?

Chiamati anche barba di frate, gli agretti sono ortaggi primaverili ipocalorici ricchi di proprietà depurative, diuretiche e rimineralizzanti. Sono infatti ricchi di fibre, di calcio, di ferro e di Vitamina A e B e sono in grado di favorire il senso di sazietà e di regolarizzare l’intestino. Gli agretti agiscono anche da detox, supportano infatti reni e fegato nell’eliminazione di scorie e tossine. Ma non è finita qui, sono un’ottima fonte di fosforo per il benessere delle ossa. Nel proprio menù settimanale quindi non possono proprio mancare! Andiamo quindi a vedere insieme qualche ricetta sfiziosa.

Come si cucinano gli agretti: come pulirli

Prima di andare a vedere insieme come si cucinano gli agretti è bene soffermarsi sul primo passo da fare (importantissimo) ovvero la loro pulizia. Gli agretti crescono nel terreno e quindi vanno puliti accuratamente. Per prima cosa bisogna rimuovere la radice, ovvero la parte finale più dura e biancastra, e le foglie rossastre. A questo punto potete metterli in uno scolapasta e lavarli sotto l’acqua corrente fredda. Ora possiamo vedere come cucinarli.

Come si cucinano gli agretti: le ricette più buone e i consigli utili

Dopo aver visto insieme quanto fanno bene gli agretti e come pulirli, possiamo vedere insieme come cucinarli: