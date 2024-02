Alessandro Siani cerca marito ad Arisa a C’è posta e presenta alcuni pretendenti

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

C'è Posta per te

L’attore Alessandro Siani ha voluto provare a cercare marito ad Arisa e per questo a C’è posta per te ha presentato dei pretendenti

Momento divertente e leggero questa sera a C’è posta per te ce l’ha regalato Alessandro Siani, che ha contattato Maria De Filippi con l’intento di cercare marito ad Arisa. L’attore ha presentato dei pretendenti alla cantante. Sarà riuscito nell’impresa?

Alessandro Siani cerca marito ad Arisa

Non solo Il Volo (che no, non si scioglieranno), Maria De Filippi questa sera a C’è posta per te ha avuto il piacere di avere come ospite Alessandro Siani. L’attore è stato protagonista di una divertentissima sorpresa ed è stato lui a inviare la posta ad Arisa.

A spiegarlo è stato proprio il comico napoletano: “Mentre stavo lavorando al mio film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, a un certo punto vediamo un post sui matrimoni. Chi l’ha scritto? Arisa…”. A questo punto Alessandro Siani ha letto la richiesta di Arisa, che cerca un fidanzato di circa 45 anni. “Vogliamo vedere se troviamo un uomo per Arisa?”.

La posta è stata consegnata alla cantante, che si è presentata in studio. Appena ha visto Alessandro Siani ha detto: “Mi è molto simpatico sulle scene e fuori dalle scene”. Lui ha iniziato a raccontare di aver visto il suo post sul cercare marito e per questo ha preso una decisione:

“Vorrei dare una mano a una mia amica con una sorta di candidati che posso porre alla tua attenzione. Ti farei vedere una serie di persone”, ha detto Alessandro Siani sicuro. Così ha fatto entrare dei pretendenti, Antonio che ha detto una serie di freddure. Il secondo è Javier: “Non parla proprio però, ha questo unico difetto”, ha detto l’attore. Insieme hanno fatto la prova del piede (se freddo o caldo) per capire come sarà quando eventualmente dormiranno insieme. Poi è stata la volta di Ciro Salatino, imitatore.

Infine per Arisa, Alessandro Siani ha pensato anche al prototipo della suocera che ripete solo: ”Hai sbagliato tutto”. Infine è stata la volta di Enzo che ha ballato YMCA. Preoccupata Arisa ha commentato “Non è che me li devo portare a casa veramente?” Rimango single uscita da qui eh!”. Nonostante tutto ha aperto la busta per i saluti di rito, ma nemmeno stavolta è riuscita a trovare il suo uomo ideale!