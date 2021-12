1 Parla Alessandro Verdolini

Come sappiamo negli ultimi giorni si è parlato a lungo della scelta di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. La tronista ha infatti deciso di lasciare il dating show insieme a Ciprian Aftim, preferendo ad Alessandro Verdolini. Tuttavia la neo coppia, che ha trascorso la notte insieme all’insaputa della redazione, è finita al centro della polemica. In particolare Andrea Nicole e Ciprian sono stati duramente attaccati da Gianni Sperti e da Tina Cipollari, che hanno speso per loro durissime parole. In queste ore intanto a tornare a parlare è stato proprio Alessandro. L’ex corteggiatore, nel corso di un’intervista per MondoTv24, ha svelato se accetterebbe di salire sul trono, e in merito ha affermato:

“Accetterei il trono se mi venisse offerto e magari potrebbe essere la volta buona”.

Ma non solo. Successivamente infatti Alessandro Verdolini è anche tornato sulla scelta di Andrea Nicole Conte, e parlando delle sue sensazioni ha affermato:

“Su ciò che è successo non vorrei tornarci. Le mie sensazioni erano che ho sempre visto una preferenza di Nicole nei confronti di Ciprian. Poi andando avanti ho visto delle cose che sembravano potessero cambiare il percorso, anche se dall’inizio il pensiero che Nicole nella sua testa avesse già scelto non mi ha mai lasciato. Le esterne con lei sono sempre andate bene, vedevo che c’era abbastanza affinità. Poi chi guardava da fuori mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian. Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato il la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente”.

Non è tutto. Infine infatti Alessandro Verdolini racconta anche le volte in cui ha pensato di lasciare Uomini e Donne. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.