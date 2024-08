Ricordiamo tutti il percorso della varie coppie a Temptation Island e in particolare quello di Jenny e Tony. Proprio sul dj Alessia aveva detto di tutto, difendendo l’amica e quindi attaccando il suo fidanzato. A distanza di molte settimane tutti e tre escono insieme e scatta l’ironia sul passato.

Alessia con Jenny e Tony: dagli attacchi a Temptation Island alla frequentazione

Anche se è passato quasi un mese dalla fine di Temptation Island, ricordiamo ancora molto bene le vicende che abbiamo visto. E i protagonisti del reality fanno ancora notizia. E tra le cose che ricordiamo bene sono anche le frasi che Alessia ha detto su Tony, fidanzato di Jenny.

Quando Jenny vedeva i video del fidanzato e stava male, Alessia correva in suo aiuto e non disdegnava parole molto forti sul dj per difendere l’amica. Ricordiamo ad esempio quando nelle prime puntate disse di Tony: “Lui ha 42 anni rovinati e fa schifo. Si deve vergognare. Nemmeno un ragazzino di 15 anni. Lui e quell’altro schifo (il suo fidanzato Lino ndr). Le persone ti apprezzano per come sei, sei una ragazza intelligente. Con lui sembri una bambola di porcellana. Tu accanto a lui sei una scema. Non ti far rovinare, quella persona ti spegne, tu sei il sole”.

Poi Temptation Island è finito con Alessia che ha scelto di lasciare per sempre il fidanzato Lino, mentre Jenny ha perdonato Tony e i due stanno ancora insieme. Ma la ragazza siciliana non ha perso di vista l’amica campana e così capita che ci siano delle belle uscite di Alessia in compagnia di Jenny e anche di Tony.

Questa cosa ha fatto partire l’ironia social con persone che hanno pubblicato una foto del trio e scirtto: “Io che esco con la mia migliore amica e il suo ragazzo come se non lo avessi maledetto 5 minuti prima”. Il post divertente è arrivato alla stessa Jenny che lo ha condiviso tra le sue storie taggando il fidanzato e l’amica e facendosi una grande risata.