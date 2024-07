Come hanno rivelato nelle ultime ore nel corso di un evento, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno lavorando a un progetto insieme che hanno definito “surreale”.

Il progetto di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Due protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono stati senza dubbio Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Come è ben noto a tutti, durante le prime settimane di permanenza all’interno della casa tra l’attrice e il collaboratore scolastico è nato un rapporto speciale.

A un tratto però le cose si sono complicate e così i due hanno deciso di mettere un punto alla conoscenza. Nei mesi a venire tra Beatrice e Giuseppe non sono mancati numerosi scontri, tanto da far pensare che il legame si fosse definitivamente spezzato. Poco prima della fine del reality show invece, a sorpresa, la Luzzi e Garibaldi si sono riavvicinati, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di supportarli.

Anche dopo la fine del Grande Fratello i due hanno iniziato a frequentarsi assiduamente e solo di recente sono stati avvistati spesso insieme. Tuttavia a oggi gli ex gieffini non hanno confermato il ritorno di fiamma, ma in molti continuano a fare il tifo per questa bellissima coppia. In queste ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso di un recente evento di coppia che si è tenuto a Milazzo, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno annunciato di aver iniziato a lavorare a un progetto insieme, che è stato definito “surreale”. Attualmente non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo Garibaldi ha fatto sapere di aver lasciato, almeno per il momento, il posto di collaboratore scolastico. Ma come ci stupiranno la Luzzi e Garibaldi? Non resta che attendere per saperne di più in merito.