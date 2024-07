In queste ore è stata confermata la nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori e pare che Fedez non tornerà alla conduzione

Ieri nel corso della presentazione dei Palinsesti Prime Video 2024/2025 è stata annunciata la nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori. Tuttavia pare che Fedez non tornerà alla conduzione del celebre programma.

Fedez fuori da LOL?

In questi mesi si è fatto un gran parlare di Fedez. Dopo la separazione da Chiara Ferragni infatti il rapper è finito spesso al centro del gossip e la sua vita privata da settimane sta facendo discutere. Di recente infatti l’artista milanese è stato avvistato in compagnia di diverse ragazze e sembrerebbe dunque che il cantante si stia godendo questa momento da single. Pochi giorni fa come se non bastasse Federico è stato anche nuovamente ricoverato in ospedale, a causa di un’altra emorragia interna. Per fortuna però la situazione non è grave e attualmente il rapper è già tornato a casa e sta recuperando le energie.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta facendo discutere il web. Ieri infatti si è tenuta la presentazione dei Palinsesti Prime Video per la stagione 2024/2025. Nel corso della conferenza i vertici della piattaforma streaming hanno presentato le novità dei prossimi mesi e hanno anche annunciato diversi ritorni.

A essere confermata è stata anche la quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori, di certo uno dei programmi più fortunati della piattaforma. Tuttavia pare che Fedez non tornerà alla conduzione della celebre e amata trasmissione. Durante la conferenza infatti il nome del rapper, come fa notare Davide Maggio, non è mai stato associato al programma e di lui non si è parlato. Viene dunque da pensare che il cantante abbia lasciato il programma, che nei prossimi mesi tornerà in onda su Prime Video.

Attualmente Federico non ha ancora commentato la notizia, ma di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare chiarimenti in merito. Non resta che attendere dunque per saperne di più.