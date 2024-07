Chi sono i grandi assenti dai Palinsesti Mediaset e Rai: ecco chi non farà ritorno in tv nei prossimi mesi

In questi giorni sono stati presentati i Palinsesti Mediaset e Rai, durante i quali sono state annunciate tutte le novità della nuova stagione televisiva. Non mancano però alcuni grandi assenti, che non rivedremo in tv nei mesi a venire.

Gli assenti dei Palinsesti Mediaset e Rai

Settimana importante questa per tutti gli appassionati di tv e spettacolo. In questi giorni infatti sono stati annunciati i Palinsesti Mediaset e Rai e sono state così svelate tutte le novità e i grandi ritorni della nuova stagione televisiva, che inizierà ufficialmente a settembre. Tanti gli appuntamenti in programma e ancora una volta le due reti hanno saputo offrire al proprio pubblico contenuti di qualità, tra programmi di intrattenimento, informazione, talent, reality show e molto altro.

Tuttavia in molti hanno notato che nei prossimi mesi ci saranno dei grandi assenti in tv. Alcuni amatissimi conduttori infatti non faranno ritorno in Mediaset e in Rai e ad attenderli ci saranno nuove avventure. Ma chi non ritroveremo dunque nel corso della nuova stagione televisiva? Andiamo a scoprirlo.

Partiamo da Mediaset, che quest’anno ha offerto Palinsesti ricchissimi. Tra i grandi assenti c’è senza dubbio Ilary Blasi, che al momento sta conducendo con successo la nuova edizione di Battiti Live. Tuttavia nei prossimi mesi non sembrerebbero esserci nuovi progetti per la presentatrice. Non rivedremo nemmeno Enrico Papi, Augusto Minzolini (già assente da qualche mese) e Andrea Giambruno.

Tre invece gli assenti in Rai. Parliamo di Serena Bortone, che condurrà un programma radiofonico su Rai Radio 2, Alessandro Cattelan, che tuttavia potrebbe spuntarla per la conduzione del Dopo Festival, e di Alessia Marcuzzi, che nei mesi a venire vedremo su Prime Video con un nuovo programma. La presentatrice tuttavia tornerà su Rai 1 nelle vesti di giurata della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza a settembre.