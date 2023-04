NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

Alessia Marcuzzi

La dedica di Alessia Marcuzzi

Ieri 29 aprile Tommaso Inzaghi, figlio maggiore di Alessia Marcuzzi, ha compiuto 22 anni. Il primogenito è nato dalla relazione tra Alessia e l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. La conduttrice per festeggiarlo ha voluto fargli una dedica davvero molto speciale, realizzando un tenero video sui social. Nel contenuto del messaggio la Marcuzzi ringrazia suo figlio per i tanti momenti trascorsi insieme: «Sei il mio tutto»

Nella clip condivisa su Instagram Alessia Marcuzzi ha raccolto diversi frammenti di vita trascorsi in famiglia, in cui compare anche Mia, la piccola della famiglia nata dalla storia d’amore tra la conduttrice e Francesco Facchinetti. La bambina e Tommaso conservano un bellissimo rapporto. Gli attimi raccolti dalla conduttrice sono perlopiù divertenti e sottolineano la splendida armonia che si respira in famiglia: “Auguri Tommy❤️ Sei il mio primo, il mio ultimo e il mio tutto”, si legge.

Ma non è finita, perché sempre Alessia Marcuzzi tra le storie del social network ha voluto mostrare anche la torta realizzata per il compleanno di suo figlio Tommaso. A ricoprirla 22 candeline.

Poi, come dicevamo, Alessia Marcuzzi ha voluto fare gli auguri a Tommaso pubblicamente condividendo un video dove insieme cantano “Come mai” degli 883 a squarciagola. Un pensiero davvero dolcissimo da parte della presentatrice che ha conquistato tutti.

Un pensiero quello di Alessia Marcuzzi per suo figlio Tommaso che ha commosso il web. In pochi minuti il post pubblicato dalla conduttrice ha fatto il pieno di like e di commenti. Tra questi leggiamo anche quelli di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Da Stefania Orlando a Simona Ventura e non solo.

Non ci resta che rinnovare i migliori auguri al figlio di Alessia Marcuzzi: buon compleanno, Tommaso! E vi invitiamo a seguirci ancora per molte altre news e curiosità sui vip.