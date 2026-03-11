La conduttrice Alessia Marcuzzi è stata beccata a Venezia in compagnia del nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato

Non solo Chiara Ferragni, a quanto pare (QUI TUTTI I DETTAGLI). Anche Alessia Marcuzzi avrebbe ritrovato l’amore, secondo quanto riportato dal settimanale Chi.

A seguito di indiscrezioni e avvistamenti vari, ora sembra essere certo che la conduttrice ha una nuova storia con Tiago Schietti. Per quanto lei cerchi di mantenere riservata la sua vita lontana dai riflettori, il settimanale Chi ha beccato Alessia Marcuzzi in dolce compagnia.

Sul nuovo numero della rivista, infatti, la coppia è stata beccata a Venezia durante un romantico weekend, tra passeggiate mano nella mano e baci. Dopo un periodo da single, pare quindi che Alessia Marcuzzi ora sia felice accanto al nuovo compagno.

Sempre stando alle news riportate, i due si sarebbero conosciuti in Brasile lo scorso gennaio, dove Alessia ha trascorso le vacanze con amici e ora si sono ritrovati.

Chi è Tiago Schietti, fidanzato della Marcuzzi

Ma sappiamo nel dettaglio chi è il fidanzato di Alessia Marcuzzi, a parte il fatto che si chiama Tiago Schietti? Quel che è emerso è che non è comune nel mondo dello spettacolo, almeno nel nostro Paese. È conosciuto però il Brasile, la sua terra d’origine, dove è una figura di rilievo.

Stando a quanto emerso è un classe 1986 e ha 40 anni circa. Per quel che riguarda il suo lavoro, ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos. Si tratta di una società di gestione degli investimenti che si concentra sul mercato immobiliare e credito aziendale strutturato.

A quanto pare però è anche appassionato di sport ed è un esperto lottatore di jiu-jitsu.

Esattamente come Alessia Marcuzzi, anche lui ha una relazione importante alle spalle con Kika Laffranchi, con la quale è stato sposato in passato e ha avuto un figlio nel 2023.

Oggi però Tiago è legato sentimentalmente ad Alessia Marcuzzi.

Per chi se lo stesse chiedendo è possibile trovarlo su Instagram (@tiagoschietti), ma l’account è provato.

