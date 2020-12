1 Durante la diretta della puntata de Le Iene Alessia Marcuzzi rivela i suoi concorrenti preferiti del GF Vip (VIDEO)

Alessia Marcuzzi è affezionata al Grande Fratello. Per tanti anni ha avuto il piacere di presentare il reality. Una delle edizioni più iconiche e amate dal pubblico resta, senza dubbio, la decima (Nip) con protagoniste Sarah Nile e Veronica Ciardi. Nonostante oggi Alessia non sia più al timone di conduzione, ama comunque seguire il programma da telespettatrice.

Adesso che va in onda la versione, la quinta per l’esattezza, dedicata ai Vip, Alessia Marcuzzi non manca occasione di commentare su Twitter, come tutti i fan del GF, ciò che accade all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ieri sera, però, durante la messa in onda de Le Iene, Alessia ha parlato della longeva trasmissione che da ormai 20 anni tiene compagnia al pubblico di Mediaset.

La Marcuzzi, senza troppi giri di parole, ha rivelato chi sono i suoi concorrenti preferiti di questa edizione: “Sono pazza del Grande Fratello Vip, soprattutto di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi”. ha detto Alessia.

Ed ecco anche il video estrapolato da alcuni fan e spopolato poi proprio su Twitter.

Anche Alessia Marcuzzi quindi ama il Golden Trio formato da Maria Teresa, Tommaso e Stefania. Ma non è la prima volta che la Marcuzzi manifesta simpatia per alcuni vipponi…