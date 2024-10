Nella nuova edizione di Amici 2024 c’è anche la ballerina Chiara Bacci, allieva della maestra Alessandra Celentano. Ecco chi è Chiara di Amici 24: età, fidanzato e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Chiara Bacci

Nome e Cognome: Chiara Bacci

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Firenze

Età: 21 anni

Professione: ballerina

Fidanzato: Non sappiamo se Chiara ha un fidanzato

Tatuaggi: Chiara non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @butchick__

Chiara Bacci età e biografia

Dov’è nata Chiara di Amici 2024 e cosa è noto della sua biografia? Sappiamo qual è il suo cognome. Si chiama Chiara Bacci ed è una ballerina della scuola più famosa d’Italia. La giovane allieva del talent show è nata a Firenze, dove vive, nel 2003 e la sua età oggi è di 21 anni.

Oggi le informazioni sul suo conto sono molto poche così come su altezza e peso. Dal suo fisico si nota però che fin da bambina ha praticato danza, particolare che non è sfuggito alla maestra Celentano.

La vita privata di Chiara di Amici 2024

In merito alla vita privata di Chiara di Amici 2024 possiamo dire che da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella, alle quali è molto legata. Il tutto dopo un periodo lontana da casa per studiare danza.

Peraltro aggiungiamo anche che la mamma di Chiara è insegnante di danza classica!

Chi è il fidanzato di Chiara di Amici 24? Vorremmo rispondere a questa domanda ma al momento non sappiamo se la ballerina è fidanzata o single. Non appena ci saranno informazioni non esiteremo a informarvi.

Di sé sappiamo ancora che è grande appassionata di cristalli e di pietre, che le darebbero delle buone energie. Si definisce timida e riservata, ma dice sempre la sua quando vede qualcosa che non le torna.

Dove seguire Chiara Bacci di Amici 24: Instagram e social

Ha un profilo personale su Facebook, ma Chiara Bacci di Amici 24 è presente anche su Instagram. Poco social in quanto alla pubblicazione di post, la ballerina posta dei contenuti legati alla danza ma anche momenti di relax e spensieratezza.

Carriera

Per intraprendere la carriera di ballerina, Chiara di Amici 24 ha iniziato sin da piccola, quando poi una volta più grande è stata qualche anno lontana da casa per approfondire la danza, prima di fare ritorno da sua madre e da sua sorella.

A trasmetterle la passione per la danza è stata sua madre, insegnante di danza classica.

Chiara Bacci ad Amici 2024

Il 2024 è l’anno della grande occasione per Chiara Bacci di Amici 24! Nella nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, tra i ballerini selezionati troviamo anche Chiara Bacci.

La danzatrice dopo l’esibizione ha colpito particolarmente la maestra Alessandra Celentano che ha deciso di darle questa importante opportunità e risollevare la leva abbassata poco prima da Emanuel Lo.

Tra l’altro Chiara non ha mai nascosto che per lei ballare significa mettere in risalto tutte quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce.

I professori di Amici 24

Nella scuola di Amici 24 chi sono i professori scelti per questa edizione. A seguire passo passo il percorso degli allievi del talent show vedremo per il canto: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Nella categoria del ballo: Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

I ragazzi di questa nuova edizione di Amici 2024 chi sono tra cantanti e ballerini?

Vi presentiamo la classe di canto: Alena Casarino; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Dei ballerini che hanno superato i casting della scuola: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Daniele Doria; Gabriele Baio (RITIRATO); Rebecca Ferreri; Sienna Ozzy e Teodora Olivia Martinez.

Lungo il percorso, nella fase finale della trasmissione scopriremo chi tra loro sarà il vincitore di questa edizione di Amici 2024.

Il percorso di Chiara Bacci ad Amici 2024

Il talento di Chiara Bacci ha incuriosito e attirato l’attenzione della maestra Alessandra Celentano, che ha voluto concederle un’opportunità. Poco prima Emanuel Lo aveva abbassato la leva, ma la prof ha puntato su di lei. Ora spetta a lei dimostrare il suo valore e difendere la maglia assegnata dalla sua insegnante.

(IN AGGIORNAMENTO)