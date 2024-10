Ballerino già noto al pubblico per aver ballato sul palco di Battiti Live 2024, conosciamo meglio chi è Alessio Di Ponzio, allievo di Amici 24: età, vita privata e Instagram.

Un altro giovanissimo ballerino si fa largo nel 2024 nella scuola più famosa d’Italia! Qualcuno si starà domandando chi è Alessio di Amici 24, qual è il suo cognome e quanti anni ha?

La biografia ci suggerisce che si chiama Alessio Di Ponzio, è nato a Taranto nel 2007 e oggi ha 17 anni d’età. Non abbiamo informazioni su altezza e peso.

Per quel che riguarda il percorso di studi, sappiamo che Alessio ha studiato presso il Liceo Artistico Vincenzo Calò di Taranto.

La vita privata

A proposito della vita privata di Alessio Di Ponzio di Amici 24 sappiamo che è molto legato alla sua famiglia e suo papà Angelo è militare. È stato proprio il padre a spingerlo a studiare danza.

Dove vive Alessio di Amici 24? Il giovane ballerino abita a Taranto insieme alla sua famiglia.

Come confidato nella scuola è un grande fan di Michael Jackson e da bambino aveva comprato il cappello come quello indossato dal Re del Pop e si impegnava a studiare le sue coreografie.

Dove seguire Alessio di Amici 24: Instagram e social

Su Instagram, TikTok e sui vari social presenti possiamo seguire Alessio di Amici 24? Certo che sì! Il ballerino è presente sulle prime due piattaforme menzionate.

Se nel profilo TikTok al momento sono presenti solo dei repost, su Instagram invece ha diversi contenuti, tutti principalmente dedicati al ballo.

Carriera

Fin da piccolo Alessio Di Ponzio si è avvicinato al mondo della danza e ha approfondito questa disciplina. L’allievo ha partecipato a diversi stage nel corso degli anni.

Da piccolo, nel 2016, Alessio ha preso parte alla trasmissione Tra sogno e realtà, mentre nel 2024 a Battiti Live.

Oggi fa parte della compagnia di danza White Cloud.

Tra sogno e realtà

Nel lontano 2016 Alessio Di Ponzio ha partecipato al programma di Canale 5, Tra sogno e realtà, condotto da Emanuela Folliero prima e Francesco Capodacqua poi.

Per chi non lo ricordasse si tratta di uno show televisivo dedicato ai bambini tra i 5 e i 16 anni.

Battiti Live

Prima di entrare a far parte della scuola di Amici 24, Alessio Di Ponzio ha vissuto un altro sogno: entrare a far parte del corpo di ballo di Battiti Live 2024. Insieme a lui a danzare sul palco anche altri ex allievi del talent show e non solo!

Nel programma Alessio ha avuto l’occasione di ballare con i grandi protagonisti della musica italiana.

Alessio Di Ponzio ad Amici 24

Superate tutte le selezioni e i casting per l’ingresso ad Amici 24, Alessio Di Ponzio è arrivato alla puntata di domenica 29 settembre, data in cui è stata ufficialmente formata la classe.

Quando Maria De Filippi l’ha chiamato a centro studio per l’esibizione, Alessio ha danzato sulle note di “Cash in cash out”. Nè Alessandra Celentano né Deborah Lettieri si sono dette particolarmente convinte, ad apprezzare il suo stile e concedergli questa grande chance è stato invece Emanuel Lo. Sebbene l’insegnante abbia precisato che ci sono delle cose da migliorare, ha visto una particolare luce in lui.

I professori di Amici 24

Chi saranno i professori di Amici 24? Dopo numerose domande di questo tipo, finalmente possiamo rispondere.

Nella scuola di Amici 24 tra i docenti di canto abbiamo: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Insegnanti di ballo dei giovani ballerini del talent show, sono invece: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 2024

Ha preso il via una nuova avventura nella scuola più famosa d’Italia ed è giusto chiedersi chi sono i concorrenti di Amici 2024 e di conseguenza chi sono i cantanti e i ballerini.

Nella categoria canto segnaliamo: Alena Casarino; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Ballerini della nuova edizione di Amici 24 sono invece: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Daniele Doria; Gabriele Baio; Rebecca Ferreri; Sienna Ozzy e Teodora Olivia Martinez.

Il percorso di Alessio ad Amici 24

Durante la prima puntata di Amici 24, in onda il 29 settembre, Alessio Di Ponzio ha ottenuto la tanto ambita maglia. A credere fortemente in lui è Emanuel Lo, che gli ha concesso questa grande possibilità.