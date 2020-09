Chi è Alessia Marcuzzi? Età, altezza, marito, figli e Instagram

Conosciamo meglio tutto ciò che c’è da sapere sulla conduttrice e attrice, Alessia Marcuzzi. Ecco le curiosità che la riguardano: dall’età all’altezza, ma anche la vita privata con marito e figli, la carriera con programmi TV, film e fiction e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Alessia Marcuzzi

Nome e Cognome: Alessia Marcuzzi

Data di nascita: 11 novembre 1972

Luogo di Nascita: Roma

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri.

Peso: 65 kg (fonte chiecosa)

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: conduttrice televisiva, showgirl, attrice, ex modella e valletta

Marito: Alessia è sposata con Paolo Calabresi Marconi

Figli: Tommaso (dalla relazione con Simone Inzaghi) e Mia (dalla storia con Francesco Facchinetti).

Tatuaggi: Alessia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @alessiamarcuzzi

Alessia Marcuzzi età, altezza e biografia

Ecco alcuni tratti della biografia di Alessia Marcuzzi. La conduttrice è nata a Roma l’11 novembre 1972 dunque la sua età attuale è di 47 anni. L’altezza corrisponde a 1 metro e 78 centimetri, mentre il peso a 65 kg.

Che altro sappiamo della sua biografia e della famiglia di Alessia Marcuzzi? I genitori della presentatrice si chiamano Eugenio (di origine friulana), e Antonietta (pugliese). La presentatrice, però, come dicevamo è nata e cresciuta a Roma, dove vive.

Qualcuno si è anche chiesto se la Marcuzzi ha o meno conseguito la laurea. Alessia ha studiato presso il Liceo Linguistico delle Suore di Neveers nella sua città. Qui ha appreso l’inglese, il francese e lo spagnolo. Da sempre però è stata affascinata dal mondo dello spettacolo e ha studiato dizione e recitazione presso la scuola Mario Riva.

Vita privata: marito e figli

Cosa sappiamo della vita privata della conduttrice? Alessia Marcuzzi fa parte di una famiglia allargata. Alessia ha in questi anni ha avuto due figli. Il più grande è Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con l’ex compagno e allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. La storia tra i due si è conclusa nel 2004.

A seguire Alessia si è legata sentimentalmente a Francesco Facchinetti, dal loro amore è nata Mia. Il rapporto tra loro si è interrotto nel 2012.

Adesso Alessia Marcuzzi è felice accanto al marito Paolo Calabresi Marconi. Lui è un produttore televisivo ed è convolato a nozze con la conduttrice nel 2014, quando si sono sposati vicino Londra. Spesso la loro frequentazione ha fatto parlare e si è parlato di crisi, che la conduttrice ha rispedito però al mittente.

Alessia Marcuzzi e il gossip su Stefano De Martino

Proprio nell’estate 2020 si è emerso da Dagospia una possibile vicinanza di Alessia Marcuzzi a Stefano De Martino, il quale a sua volta ha rotto con Belen Rodriguez. Sebbene l’ex ballerino abbia più volte smentito la notizia, Alessia ne ha parlato solo durante un’ospitata a Verissimo, rivelando così la sua verità:

“Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo attiva sui social. Le notizie circolate questa estate erano completamente false. La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me. La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo. Non ho voluto replicare, tranne una foto postata di un libro di Woody Allen, ‘A proposito di niente’. Ma ho chiarito tutto con la mia famiglia, non ho bisogno di chiarire nulla con altri””.

La carriera

Alessia Marcuzzi in questi anni è stata coinvolta in numerosi programmi TV, film e fiction televisive. La carriera della conduttrice ha preso il via nel lontano 1991 quando ha lavorato per Telemontecarlo. Nel canale vi resterà fino al 1993, quando poi si trasferirà su Rai 2.

Da qui poi c’è stato, eccetto gli anni 2000 con il Dopo Festival su Rai 1, Alessia ha lavorato tantissimo per le reti Mediaset, spaziando da Italia 1 a Canale 5, con una piccola parentesi su La5.

Tra i programmi di spicco della carriera di Alessia Marcuzzi ricordiamo certamente l’evento dell’estate: il Festivalbar. Manifestazione che le ha dato davvero grande spinta verso il successo, per passare a Mai dire Gol o ancora Le Iene, trasmissione a cui è ancora legata a livello lavorativo e affettivo.

Dei tanti poi, sempre a Mediaset, ricordiamo ad esempio Scherzi a Parte o ancora le edizioni del Grande Fratello. Per proseguire con un altro evento musicale come il Summer Festival. Per cronologia, a seguire, ad Alessia Marcuzzi è stata affidata la conduzione di Zelig nel 2014 e L’Isola dei Famosi.

Dal 2019 Maria De Filippi l’ha voluta fortemente alla conduzione di Temptation Island Vip e come giudice di Amici. Nel 2020, infine, Alessia Marcuzzi la ritroviamo alla guida di Temptation, versione dedicata però ai Nip.

La carriera di Alessia Marcuzzi è stata condita anche dal coinvolgimento, come attrice, in alcune fiction e film di successo. In questi ultimi anni, tra l’altro, Alessia sta lavorando alla collezione di borse Marks&Angels e alla linea di bellezza Luce.

Programmi TV con Alessia Marcuzzi

Ecco tutti i programmi TV che hanno coinvolto dagli inizi della sua carriera, Alessia Marcuzzi:

Attenti al dettaglio (Telemontecarlo, 1991)

Qui si gioca (Telemontecarlo, 1991-1992)

Amici mostri (Telemontecarlo, 1992)

Novantatre (Telemontecarlo, 1992-1993)

Il grande gioco dell’oca (Rai 2, 1994)

Colpo di fulmine (Italia 1, 1995-1997)

29 settembre – Radio Non Stop Live (Italia 1, 1995)

Festivalbar (Italia 1, 1996-2002)

8 mm – Prime Time (Italia 1, 1997-1998)

Fuego! (Italia 1, 1997-1998)

Mai dire Gol (Italia 1, 1997-2000)

DopoFestival – Sanremo Notte (Rai 1, 2000)

Macchemù (Italia 1, 2000)

Le Iene (Italia 1, 2001-2005; dal 2018)

Gran Premio Internazionale dello Spettacolo (Canale 5, 2002-2003)

Il galà della pubblicità (Canale 5, 2003)

La fabbrica del sorriso (Canale 5, 2003)

Scherzi a parte (Canale 5, 2005)

Grande Fratello (Canale 5, 2006-2015)

Extreme Makeover: Home Edition Italia (Canale 5, 2013-2014)

Fashion Style (La 5, 2013) Giurata

Summer Festival (Canale 5, 2013-2017)

Zelig (Canale 5, 2014)

L’isola dei famosi (Canale 5, 2015-2019)

Temptation Island VIP (Canale 5, 2019)

Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2019-2020) Giudice

Temptation Island (Canale 5, dal 2020)

Temptation Island

Dal 2019 Alessia Marcuzzi è stata scelta da Maria De Filippi per la conduzione di Temptation Island Vip. Ruolo, quello della presentatrice, che si rivelerà sorprendente. Alessia infatti è un’ottima narratrice e il suo modo di entrare nelle storie dei protagonisti coinvolge di tanto i telespettatori.

Visto il successo del 2019, la Marcuzzi è stata coinvolta per la versione Nip.

Film e fiction

Ma Alessia Marcuzzi non è soltanto una bravissima conduttrice. In questi anni, infatti, è stata spesso coinvolta in film e fiction televisive. Tra esse, nella carriera d’attrice di Alessia non possiamo non menzionare:

Chicken Park (1994)

Tra noi due tutto è finito (1994)

Il mio West (1998)

Tutti gli uomini del deficiente (1999)

Un cane e un poliziotto (1999)

Tequila & Bonetti (2000)

Carabinieri (2004-2006)

Il giudice Mastrangelo 2 (2007)

Camera Café (2007)

Un amore di strega (2009)

Così fan tutte (2009-2012)

E chissà che il futuro non possa riservare lei altri importanti progetti.

Insomma Alessia Marcuzzi in questi anni ha mostrato di saper spaziare su vari fronti. Ma c’è modo di seguirla sui social?

Dove seguire Alessia Marcuzzi: Instagram, Facebook e social

Gli utenti del web vorranno certamente sapere se è possibile seguire o meno Alessia Marcuzzi sui social. La conduttrice è presente su tutte le principali piattaforme e di recente è approdata anche su TikTok, dove si diverte a condividere simpatici video con i suoi follower. Nelle brevi clip compare spesso insieme a sua figlia Mia.

Tra gli altri account social di Alessia Marcuzzi troviamo anche Instagram, Facebook e Twitter. Tutti e tre sono costantemente aggiornati con foto tratte da shooting fotografici, sponsorizzazioni (tra cui una linea di bellezza che porta la sua firma). Non mancano anche foto di vita privata con la sua famiglia e riflessioni.

Alessia Marcuzzi è molto attiva su tutte le sue pagine ufficiali, che aggiorna costantemente. Tra l’altro, nel periodo che la vede impegnata a Temptation Island, ama commentare e repostare (come si suol dire in gergo tecnico) su Twitter i vari post dei fan della trasmissione televisiva.

