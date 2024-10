In corsa, a pochi giorni dall’avvio della trasmissione, grazie a una sfida è arrivata nella scuola di Amici 24 la cantante Chiamamifaro! Chi è? Si tratta della figlia di Cristina Parodi. Conosciamola meglio nel seguente articolo tra età, vero nome, vita privata, canzoni e Instagram.

Chiamamifaro età, vero nome e biografia

Il nome probabilmente non vi sarà nuovo e fate bene a pensarlo! Chiamamifaro è una nuova allieva di Amici 24. Ma qual è il suo vero nome e cosa sappiamo della sua biografia.

Chiamamifaro si chiama per davvero Angelica Gori ed è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Quanti anni ha e dov’è nata? La musicista è nata a Bergamo il 24 luglio 2001 e la sua età oggi è di 23 anni. È del segno zodiacale del Leone.

Non sappiamo al momento peso e altezza.

E ancora a proposito della sua biografia sappiamo che Angelica Gori il 9 ottobre 2024 si è laureata, come testimoniato sui suoi social.

Vita privata

Lato vita privata. Cosa sappiamo di Chiamamifero di Amici 24? Come abbiamo già detto la cantante Angelica Gori è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori ed è nipote di Benedetta Parodi.

Nonostante sia figlia di genitori famosi, la cantante del talent show è sempre stata molto chiara, come si legge anche su Vanity Fair: “Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Questa cosa la voglio fare per conto mio, non voglio che mi diano una mano in nessun modo”.

E ancora a proposito della sua famiglia, sappiamo che Angelica Gori ha una sorella e un fratello, Benedetta di 27 anni e Alessandro di 26 anni.

Sulla sfera sentimentale invece non sappiamo se Angelica di Amici 24 (conosciuta come Chiamamifaro) è fidanzata oppure single. Se dovesse o meno avere un fidanzato non esiteremo a farvi sapere.

Sappiamo che per un periodo ha vissuto a Londra.

Dove seguire Chiamamifaro di Amici 24: Instagram e social

Per tenervi sempre informati con foto, video, news su canzoni e nuovi concerti, è bene seguire sui social Chiamamifaro. Angelica Gori di Amici 24 è presente su Facebook con una pagina ufficiale, ma anche su Instagram e, chiaramente ha un profilo Spotify.

Nei social pubblica tanto di quel che riguarda la sua passione per il canto, ma non mancano anche momenti di vita privata, sebbene sia molto riservata.

Carriera

Per quel che riguarda invece la carriera di Angelica Gori, nota meglio come Chiamamifaro, possiamo dire che è conosciuta nella scena indie pop. Ha uno stile molto particolare e ha avviato la sua carriera nel 2020, quando ha debuttato con la canzone, Pasta Rossa. Brano questo che è stato molto apprezzato su Spotify.

In seguito ha pubblicato altri singoli durante il 2021 come Londra e Bistrot. Questi pezzi hanno permesso a Chiamamifaro alla cantante di consolidare ulteriormente la sua carriera. Poi l’uscita dell’EP Macchie ha segnato una svolta, ne è seguito infatti un tour estivo e concerti in tutta italia.

Nel 2023 Angelica Gori di Amici 24 ha presentato anche progetti come Pioggia di CBD e Sottacqua, quest’ultimo in collaborazione con Rovere. Anche se il vero traguardo è arrivato quando ha pubblicato il primo album Post Nostalgia. Il lavoro ha avuto riscontri positivi da fan e critica, sia per le sonorità che le tematiche scelte nei testi delle canzoni.

Come si legge su Vanity Fair, Angelica Gori (Chiamamifaro di Amici 24) è cresciuta con l’indie rock britannico. Tra i suoi artisti preferiti Arctic Monkeys, Libertines, The Cooks, tra tanti. Nel corso degli anni ha poi riscoperto anche il cantautorato italiano e, in particolare, si è avvicinata a Fabrizio De André.

Ricordiamo anche che il 1° maggio 2023 Chiamamifaro è salita sul palco del Concertone e anche in questo caso ha molto colpito il pubblico.

Album e canzoni

Per quanto riguarda album e canzoni di Chiamamifaro di Amici 24, possiamo dire che Angelica Gori ha già pubblicato tre album: Post nostalgia nel 2022; Default e Disco Default nel 2024.

Tra le canzoni dell’artista del talent show ne abbiamo diverse: Baricentro; sottacqua; Se parlo di te; Tutto contro tutti; Hiroshima (con piazzabologna); Domenica. Ma anche Pioggia CBD; Santa subito (con Asteria); Pasta Rossa e MA MA MA, sono solo alcuni dei suoi brani.

Chiamamifaro cantante ad Amici 24

Nella puntata del 13 ottobre 2024, la cantante Chiamamifaro fa il suo ingresso nella scuola, grazie a una sfida.

Arrivata ultima in classifica Alena ha dovuto sfidare la figlia di Cristina Parodi. La sfida ha sancito l’eliminazione dell’allieva di Rudy Zerbi e l’ingresso della nuova allieva, Angelica Gori.

La sfida è stata giudicata da Charlie Rapino, che non ha avuto dubbi sul risultato.

I professori di Amici 24

Tra i professori della scuola di Amici 24 chi c’è? A giudicare le sfide di canto e seguire i giovani allievi abbiamo la medesima cattedra dello scorso anno: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Qualche variazione per il ballo: Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo a completare il corpo docenti.

Gli allievi di Amici 2024

Passiamo ora ai ragazzi della scuola di Amici 2024. Chi sono gli allievi di questa edizione?

Nella classe di canto troviamo i seguenti allievi: Alena Casarino (ELIMINATA); Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Mentre nel ballo sono loro i protagonisti: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Daniele Doria; Gabriele Baio (RITIRATO); Rebecca Ferreri; Sienna Osborne e Teodora Olivia Martinez.

Il percorso di Chiamamifaro ad Amici 24

Già conosciuta nel mondo della musica, come detto, Chiamamifaro o Angelica Gori se preferite, ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 24 nella puntata domenicale del 13 ottobre.

L’artista ha vinto la sfida con Alena e ora fa parte del team di Rudy Zerbi. Da questo momento in poi prende il via il suo percorso.

(IN AGGIORNAMENTO)