Secondo i ben informati sembrerebbe che Alessia Marcuzzi possa tornare in TV con Carramba! Che sorpresa in onore di Raffaella Carrà.

Alessia Marcuzzi torna con Carramba! Che sorpresa

Non solo il talent show affidato a Carlo Conti nel 2025 dopo il Festival di Sanremo! Sembrerebbe che anche Alessia Marcuzzi sia pronta a tornare con un nuovo programma. E non uno qualsiasi, secondo alcune fonti. Stando a quanto ripreso dall’account di X (ex Twitter) Cinguetterai, sembrerebbe infatti che la conduttrice sia prontissima a raccogliere una pesantissima eredità: quella di Raffaella Carrà.

Nel dettaglio dovrebbe trattarsi di una nuova trasmissione su Rai 2 che, stando quanto si legge dalla fonte, pare sia un remake/revival di Carramba! Che sorpresa. Si tratta chiaramente dell’amatissimo people show condotto dalla mai dimenticata Raffaella Carrà. Il programma raccolte ascolti incredibili tra il 1995 e il 2002 e ancora oggi in tantissimi lo conservano nel cuore.

Se così fosse si tratterebbe di una sfida non di certo semplice per Alessia Marcuzzi, che arriva dal ruolo di giurata a Tale e Quale Show e alla co-conduzione con Carlo Conti ai David di Donatello 2024.

Stando a quanto scrive Cinguetterai, si tratterebbe “di un emotainment basato sullo storico show inglese ‘Surprise Surprise’, format originale di quello di Raffaella Carrà”, che differiva solo di alcune cose.

Al momento si tratta di indiscrezioni, ma se dovesse essere confermata la notizia, Alessia Marcuzzi avrà un compito davvero molto importante. Non sarà di fatto per niente semplice confrontarsi con una leggenda come Raffaella Carrà e un programma così celebre. C’è da dire che ancora oggi però la trasmissione potrebbe conquistare l’interesse del pubblico.

Come anticipato si parla della possibilità di inserire questo programma affidato ad Alessia Marcuzzi su Rai 2, con l’intento di dare freschezza al palinsesto, con trasmissioni già collaudate e amate come “Belve” e “Stasera tutto è possibile”. In questo caso, però, c’è da riportare alla luce un titolo importante come Carramba! Che sorpresa. Cosa succederà? Vedremo se i rumor troveranno fondamenta.