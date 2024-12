Secondo le recenti indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Carlo Conti starebbe valutando l’idea di avere degli ospiti italiani sul palco del Festival di Sanremo 2025.

La decisione di Carlo Conti per Sanremo 2025

In queste ore si sta molto parlando del Festival di Sanremo 2025. Da mesi ormai Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, sta lavorando senza sosta alla nuova edizione della kermesse musicale, che si terrà dall’11 al 15 febbraio. Solo la scorsa domenica nel mentre il presentatore ha finalmente annunciato i 30 Big in gara e senza dubbio il cast non ha deluso le aspettative. Quest’anno infatti troveremo sul palco dell’Ariston grandi nomi, da Giorgia, a Elodie, passando per Fedez, Tony Effe, Massimo Ranieri, Noemi e molti altri.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in rete sono già partite le scommesse dei bookmakers, che hanno decretato proprio la Todrani e la Di Patrizi come possibili vincitrici del Festival della canzone italiana. Nelle ultime ore come se non bastasse è arrivata anche un’indiscrezione che ha attirato l’attenzione del pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, sembrerebbe che Carlo Conti abbia deciso di abolire una delle “regole” di Amadeus. Il conduttore infatti starebbe valutando la possibilità di avere degli ospiti italiani sul palco del Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto si legge sulla testata, Conti vorrebbe avere nomi del calibro di Damiano David, Ligabue, Jovanotti, Cesare Cremonini e Zucchero. Si tratterebbe dunque di una grande rivoluzione. Come in molti sapranno infatti negli ultimi anni Amadeus aveva deciso di non avere ospiti italiani, fatta eccezione per gli Over 60, all’interno della kermesse. Lo scopo del conduttore infatti era quello di portare in gara gli artisti che desideravano l’Ariston, abolendo le semplici ospitate.

Attualmente tuttavia non sappiamo con certezza come agirà Conti e chi saranno gli ospiti della kermesse. Senza dubbio però possiamo affermare che ne vedremo di belle.