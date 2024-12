Nella notte durante un confronto Luca Calvani ha fatto una confessione all’orecchio di Jessica Morlacchi, mettendo in mezzo il conduttore Alfonso Signorini! Cosa ha detto l’attore…

Il faccia a faccia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Quanto successo in puntata non sembra essere andato per niente a genio a Jessica Morlacchi. La concorrente del Grande Fratello infatti ha voluto vederci chiaro e per questo si è lasciata andare a un lunghissimo confronto in piscina con Luca Calvani. Presente poi alla conversazione anche Amanda Lecciso (nominata proprio dalla cantante).

Motivo di discussione, ancora una volta, Helena Prestes. Come mai? Vi domanderete. Pare proprio che Jessica Morlacchi non abbia gradito i suoi atteggiamenti e tantomeno la vicinanza tra lei e Luca Calvani. Per tale ragione avrebbe perso le staffe, tanto da non risparmiarsi nei confronti della gieffina nemmeno in puntata, con epiteti come “Squilibrata, persona malvagia, cattiva, crudele, una provocatrice seriale”.

Ma torniamo al post puntata, dove Jessica Morlacchi ha ribadito il suo punto di vista e si è a lungo sfogata. Secondo lei infatti Luca Calvani avrebbe dovuto restare imparziale, anziché esporsi in quel modo e prendere le difese di Helena Prestes: “Hai fatto una figura di m***a, te lo dico da amica. Perché? Ti sei schierato. Non sei imparziale. Io sono un’amica tua o no?”.

Dalla sua però l’attore non è sembrato proprio dello stesso avviso e ha piuttosto fatto sapere a Jessica che il suo comportamento, così come quello di altri, non è stato poi carinissimo: “6 contro 1, certo che mi sono schierato, tu stai dicendo cose che non hanno senso. Lei si incavolerebbe perché tu dormi con me? Tu credi veramente che lei abbia un interesse per me?”, ha ribadito tra le tante cose.

La confessione di Luca

La conversazione tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani nella notte al Grande Fratello è proseguita ancora. Lei ha lamentato per esempio che tutte le volte che vorrebbe parlare con lui, è stranamente impegnato a fare dei massaggi… a Helena! In un secondo momento, dopo una lunga chiacchierata, anche Amanda Lecciso ha provato a dire la sua e spiegare il suo punto di vista (anche lei ha difeso Helena). E anche qui c’è stato modo di confrontarsi.

Ma è poco prima che Luca Calvani lasciasse la piscina, che è balzata all’occhio dei telespettatori una frase. L’attore infatti, con la scusa di salutare Jessica Morlacchi, le ha sussurrato all’orecchio: “Mi ha detto Alfonso di schierarmi”.

Jessica ha fatto la ramanzina a Luca perché si è schierato troppo verso Helena. Ora prima di andare via le ha sussurrato questo all’orecchio:



Una frase che ha già sollevato dubbi e perplessità in alcuni utenti in rete, che ora si domandano cosa ha voluto davvero dire Luca Calvani questa notte al Grande Fratello. Sicuramente nella prossima puntata tutto sarà più chiaro!