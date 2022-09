Rita e Niveo di Amici 22 nuova coppia?

Nel corso della puntata del pomeridiano di Amici 22 Rita Pompili si è esibita su una coreografia. Questa è stata giudicata non molto positivamente, sotto alcuni punti di vista, da Emanuel Lo. Dall’altro lato, la sua maestra Alessandra Celentano, l’ha difesa e le ha fatto i complimenti. In seguito l’ha rimandata a posto con la sua maglia. Una volta in casetta, però, la ballerina si è mostrata molto triste e sconsolata. Mentre posa i suoi vestiti sul letto vediamo arrivare Niveo che la abbraccia da dietro (QUI il video).

Il cantante e la danzatrice rimangono così per un po’, stretti in silenzio. Si danno anche dei bacini sulle guance. Niveo, quindi, esclama: “Hai da lavorare, ti devi sciogliere e basta. Non è una cosa impossibile. Tu ce la puoi fare“. Successivamente arriva anche Ludovica e Rita si confronta con lei. Verso la fine dello spezzone, però, ritroviamo Niveo che le dice: “Dai, non ci pensare più” mentre le stringe le mani. Lei è seduta sul letto, lui di fronte seduto per terra. Si stringono le mani e la ragazza riposa la testa sulle sue ginocchia.

Tutto questo ha fatto subito scatenare il web. In molti, adesso, si chiedono se tra i due concorrenti di Amici 22 potrebbe nascere l’amore oppure no. Queste manifestazioni d’affetto potrebbero significare il principio di una futura relazione oppure si potrebbe trattare di una bella amicizia. Del resto, nel corso della prima puntata, sembrava che ci fosse del tenero tra Rita e NDG. Soltanto il tempo ci dirà che cosa accadrà. Non sarebbe la prima volta che dentro la casetta vediamo più di un amore che nasce e poi finisce.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.