Alessia Marcuzzi prova a fare un video sulla sua beauty routine ma viene interrotta dal figlio Tommaso – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 11 Giugno 2024

Alessia Marcuzzi

Metre pubblicizzava sui social la sua beauty routine, Alessia Marcuzzi è stata interrotta dal figlio che l’ha presa un po’ in giro. La conduttrice ha quindi inserito l’intervento del figlio proprio nel reel come piccola vendetta.

Il figlio di Alessia Marcuzzi prende in giro la mamma durante la beauty routine

Video molto simpatico quello postato da Alessia Marcuzzi sui social per pubblicizzare alcuni prodotti di bellezza che lei usa ogni giorno. La conduttrice, infatti, si è messa a girare in casa un reel di ADV dei prodotti di una nota marca cosmetica che lei stessa ha realizzato.

Si è quindi posizionata in bagno con il cellulare a riprendere le varie fasi della sua routine di bellezza. E ha mostrato oli per il viso e il corpo, creme varie e cosmetici spiegando la sua beauty routine specialmente in queste giornate estive dopo un po’ di mare.

LEGGI ANCHE: La nuova vita di Wanna Marchi e Stefania Nobile

E proprio mentre si dedicava alla beauty routine, Alessia Marcuzzi è stata interrotta dal figlio che è entrato in bagno in accapatoio. Ma non solo, l’ha anche presa un po’ in giro per questo video che stava girando. Forse un po’ per vendetta, la Marcuzzi ha scelto di inserire la scena nel montaggio finale che è finito nel reel pubblicato nel profilo della marca di cosmetica.

Nelle sue storie, inoltre, Alessia ha anche inserito un “dietro le quinte” della scena, in cui si sente proprio l’audio originale di quello che lei dice a lui. Per chi se lo stesse chiedendo, il figlio in questione è Tommaso e la Marcuzzi lo ha avuto con l’allenatore Simone Inzaghi. Il ragazzo ha 23 anni. Alessia Marcuzzi ha anche un’altra figlia, Mia, avuta dalla relazione con Francesco Facchinetti e lei ha 13 anni.