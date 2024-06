NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Angelina Mango

In occasione delle elezioni in Turchia qualcuno ha votato per Angelina Mango: ecco lo scatto che ha fatto il giro del web

In questi giorni in Turchia si sono svolte le elezioni amministrative. Tuttavia c’è chi ha pensato simpaticamente di votare per Angelina Mango, ponendo sulla scheda elettorale una foto della cantante.

Votano Angelina Mango alle elezioni in Turchia

Sono stati mesi di grande successo gli ultimi per Angelina Mango. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con La Noia, la giovane artista ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, dove si è classificata al settimo posto. Nel mentre solo pochi giorni fa la cantante ha rilasciato il suo nuovo album, pokè melodrama, che ha già conquistato il primo posto della classifica FIMI. Attualmente Angelina è anche partita per un tour instore, durante il quale sta incontrando i fan che la supportano fin dai tempi di Amici. Ma le sorprese non sono finite qui.

In autunno infatti la Mango darà il via alla sua tournée di club, che la porterà in giro non solo in Italia ma anche in Europa. I biglietti per questi live stanno già andando a ruba e la cantante sta registrando sold out su sold out. In attesa di capire come ci stupirà nelle prossime settimane, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che in Turchia si sono appena tenute le elezioni amministrative. Alle urne però pare che qualcuno abbia pensato bene di votare per Angelina Mango, ponendo sulla scheda elettorale una foto della cantante. Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e in breve lo scatto ha fatto il giro del web.

Nel mentre la cantante si prepara a vivere un’estate ricca di impegni. Angelina infatti porterà la sua musica in giro, in attesa della partenza ufficiale del suo tour, e senza dubbio non mancheranno le emozioni e tante sorprese. Alla Mango dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.