Lino avrebbe raccontato delle bugie alla tentatrice Maika e Alessia, guardando i video a Temptation Island, lo ha smentito davanti a tutte le fidanzate.

La smentita di Alessia a Temptation Island

Ieri sera Alessia e Lino sono stati protagonisti di alcuni momenti che hanno fatto molto discutere. Uno tra i tanti, per esempio, il litigio che il fidanzato ha avuto con la tentatrice Maika. Dopo essersi avvicinati molto, infatti, alla ragazza non sono andati giù alcuni suoi commenti e il discorso che gli ha fatto ha suscitato il plauso di tutte le fidanzate dal Pinnettu:

“Amore mio, io sono single e tu no. Mi sono fatta il fidanzato che giudica, fidanzato con un’altra con l’amante dentro il villaggio. Follia ragazzi, follia. Lino basta, sta diventando una comica. Gioca con altre persone e non con me. Le sensazioni del ca**o che senti te le tieni per me.

Non ti permettere di dire che io parlo con tutti allo stesso modo, quello fidanzato qui sei tu. Pensa alla tua di storia, non m fare passare per quella che si innamora di tutti”.

Ciò che ha fatto discutere ancora di più, tuttavia, sono delle bugie che Alessia avrebbe smentito durante la visione dei video. Qui sotto per esempio possiamo vedere il momento in cui Lino e Maika parlano di moto e il fidanzato afferma di averne una. Non tarda il commento della compagna: “Non è vero, non ce l’ha. Ma perché l’ha detto?“.

“Ma tu hai pure la moto?”

“Si”

“NON È VERO NON CE L'HA”



Un altro episodio si è creato quando Lino ha coperto che Maika lavora nel ristorante di famiglia e ridendo ha suggerito che potrebbero aprirne uno insieme. Tuttavia Alessia lo ha rimesso con i piedi per terra affermando: “Non hai un euro, che vuoi aprire?“. Insomma, delle reazioni davvero dure, che hanno portato la concorrente di Temptation Island a pensare di chiedere l’ennesimo falò di confronto anticipato.

Come finirà il loro percorso? Non ci resta che attendere le prossime puntate.