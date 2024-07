In queste ore Marco Mengoni, che nel 2025 tornerà in tour negli stadi, è stato paparazzato in vacanza con il suo migliore amico

Giorni di vacanza per Marco Mengoni

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Marco Mengoni. Dopo un 2023 ricco di successi, lo scorso febbraio il celebre e amato cantante è tornato sul palco del Teatro Ariston, stavolta nelle vesti di co conduttore del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Anche in questa occasione così l’artista è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, superando le alte aspettative dei telespettatori. Mengoni nel mentre sta continuando a concentrarsi sulla sua carriera e sono già arrivate diverse sorprese per tutti i fan.

Marco infatti ha annunciato che nel 2025 tornerà in tour nei principali stadi italiani, per una serie di concerti evento. I biglietti per questi nuovi live sono già in vendita e stanno naturalmente andando a ruba. Nel mentre il cantante sta lavorando anche al suo prossimo album di inediti, che vedrà la luce nei mesi venire. In attesa di scoprire cosa accadrà però in questi giorni l’ex concorrente di X Factor ha deciso di staccare la spina.

Marco Mengoni si è infatti concesso una meritata vacanza sull’isola di Pantelleria, per ricaricare le energie prima di tornare in studio. Nel mentre il settimanale Chi ha paparazzato il cantante al lago con il suo migliore amico. Negli scatti vediamo i due, da tempo unitissimi, mentre ridono e scherzano e proprio Marco ha sfoggiato un fisico scolpito e da far invidia.

I fan nel frattempo aspettano con ansia di scoprire come Mengoni ci stupirà nei mesi a venire e di certo ne vedremo di belle. Nel frattempo il tour del cantante sta iniziando a collezionare sold out e di certo questi nuovi concerti che Marco sta preparando sono già attesissimi da tutto il pubblico.