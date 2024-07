A Temptation Island Jenny ha scoperto dei video di Tony in compagnia delle single e in particolare della vicinanza con la tentatrice Melania. La ragazza dopo le immagini è sbottata duramente: “Mi fai vomitare, sei una mer*a, cesso”.

Temptation Island, le urla di Jennu dopo i video di Tony

Dopo il falò di confronto a Temptation Island tra Lino e Alessia (che ha anche saputo e visto i retroscena tra il suo ex e la tentatrice Maika), si è passati alla storia tra Jenny e Tony. Continua l’avventura all’interno del villaggio per la coppia. La ragazza è stata chiamata nel pinnettu e ha visto un video in cui il suo fidanzato è parso decisamente molto vicino alla single Melania.

Durante un gioco infatti Tony si sarebbe lasciato andare alle parole e ai gesti con la tentatrice. Tutto sotto lo sguardo di Jenny, che ha potuto vedere il resoconto della serata del suo fidanzato. Il protagonista di Temptation Island ha mostrato un po’ troppa libertà. Atteggiamenti questi che hanno ferito e non poco Jenny.

Successivamente, infatti, uscita dal pinnettu del villaggio di Temptation Island, Jenny ha mostrato profonda delusione e si è duramente sfogata contro il suo fidanzato Tony:

“Dice che ha 42 anni e non mi può lasciare. Vai… vai a fanc**o in diretta. Stro**o! Basta**o, che schifo, mi fai vomitare. Mi fai vomitare. Basta! Mi fa schifo, se lo prendo lo spacco di botte. È una me**a, lo sei. Lo senti? Fateglielo sentire che è una me**a! Cesso… cesso disumano. Te la dò io la penitenza, te ne vai a fanculo!”, ha detto Jenny a Temptation Island.

Anche dopo il falò, Jenny ha scoperto degli altri video di Tony in compagnia delle single e insieme a Melanie. La ragazza dopo si è nuovamente sfogata nuovamente: “Cogli**e, sei viscido, fai solo una brutta figura. Poi con quelle… i pannoloni gli devono comprare. Fai pietà, lo sotterro con le parole”.

Cosa succederà ora a Temptation Island?