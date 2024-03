Mida deve cantare Hallelujah contro Martina! La sfida impossibile di Anna e la rabbia di Lorella

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Amici 23

Anna Pettinelli è tornata alla carica con Mida ad Amici 23. La prof ha lanciato un guanto di sfida molto complicato al cantante, che è parso contrariato fin da subito, arrivando così a rifiutare dopo un confronto con la sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Amici 23, il guanto della Pettinelli a Mida

Meno due al Serale di Amici 23 e i professori hanno sferrato le loro ultime scelte per quanto riguarda i guanti di sfida. Durante il daytime di oggi Anna Pettinelli ne ha lanciato uno a Mida!

Ricevuta la busta rossa, il cantante di Amici 23 ha scoperto che il messaggio arrivata da Anna Pettinelli. L’intento della professoressa è far scontrare il pupillo di Lorella Cuccarini contro la sua allieva, Martina. Nel suo messaggio l’insegnante ha spiegato a Mida che da ora si fa sul serio e di conseguenza dovrà per forza mettersi alla prova. Con che brano? La scelta è ricaduta su Hallelujah, per nulla semplice!

Secondo Anna Pettinelli il cantante ha escogitato tutti i modi possibili per i suoi problemi di intonazione: “Molto fumo e poco arrosto”. Stando al punto di vista della docente Mida sarebbe terrorizzato dall’abbandonare “gli aiutini tecnici che ti hanno permesso di rendere le tue interpretazioni accettabili”.

Poco dopo nel suo lungo messaggio Anna Pettinelli ha sottolineato le grandi dote canore della sua allieva Martina. Quindi in cosa consiste il guanto di sfida? In sintesi la richiesta dell’insegnante è sentire i primi 50 secondi a cappella, con al massimo un po’ di riverbero, ma senza cori, doppie voci e non potrà riscrivere questa parte della canzone e non potrà rappare o recitare.

Nella seconda parte del brano il cantante di Amici 23 dovrà cantare e non potrà utilizzare l’autotune: “Un cantante deve saper cantare e tu non sai cantare”.

Primo guanto di sfida da parte della prof Pettinelli per Mida! #Amici23 pic.twitter.com/igsMDVk5EW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2024

Mida di Amici 23 non si è detto per nulla d’accordo con la decisione presa da Anna Pettinelli. Alcuni hanno trovato equa la scelta della professoressa, altri credono il contrario, specialmente il cantautore. Lui crede che è ovvio che Martina in questo modo vinca facile. Non crede che la sua esibizione possa rendere: “Conosco i miei limiti e non può definire il mio essere o non artista e non ho molta voglia di fare queste cose. L’ha fatto per mettere in difficoltà me e non è nobile da parte sua”.

La Cuccarini si arrabbia dopo il guanto di sfida

Poco dopo Mida si è confrontato con la sua compagnia di Amici 23, Martina, per poi incontrare la sua insegnante. Il cantante ha spiegato dunque a Lorella Coccarini di essere contrariato dal guanto di sfida, sicuro di perdere:

“La coerenza nella Pettinelli è un valore aggiunto per caso. Son belli i guanti se equi, quando metti in evidenza la bravura di un allievo senza screditare l’altro. Penso di metterti in difficoltà, per esplorare ambiti in cui non ti ho conosciuto. Non è equo. Si iniziano a cantare guanti impossibili. Non amo rifiutare i guanti, ma quando sono scritti così.. mi girano”.

Mida dopo aver ricevuto il guanto di sfida della prof Pettinelli si confronta con la sua prof Lorella Cuccarini #Amici23 pic.twitter.com/v1x7QJUHDG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2024

Il confronto tra Mida e la prof di Amici 23, Lorella Cuccarini, si è concluso con una scelta: rifiutare il guanto di sfida di Anna Pettinelli. Come reagirà?