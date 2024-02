Annalisa “schiacciata” da Michele Morrone alla Fashion Week? La cantante replica alle polemiche (VIDEO)

Spettacolo

In questi ultimi giorni è scoppiata una polemica sul web che ha coinvolto Annalisa e Michele Morrone. La cantante ha replicato questa mattina a Viva Rai 2.

Annalisa replica alle polemiche

Come sappiamo Annalisa ha preso parte alla Fashion Week di Milano come ospite in alcuni eventi tra i quali anche il party di Dolce & Gabbana. Qui l’abbiamo vista danzare insieme a Mahmood scatenandosi sulla pista da ballo sulle note di “Sinceramente” e “Tuta Gold“. Il momento ha divertito molto il web e anche tutti coloro che erano lì presenti.

Tuttavia non è mancato lo spazio per le polemiche a seguito di un video che la mostra seduta durante la sfilata in mezzo a due ragazzi. Entrambi sono stati criticati dagli utenti perché sembrano lasciare ben poco spazio alla cantante, in quanto si sono accomodati con le gambe larghe e tra di loro Annalisa pare quasi scomparire.

In molti hanno criticato l’atteggiamento degli uomini, uno dei quali è Michele Morrone. L’attore e la cantante hanno anche scambiato quattro chiacchiere dimostrando cordialità ma tutto ciò pare non averlo salvato dai duri attacchi del web. A spiegare che cosa è accaduto è stata l’ex allieva di Amici durante la puntata di questa mattina di Viva Rai 2:

“Devo dire che Michele Morrone è stato molto gentile. Mi ha fatto spazio per quanto poteva, la stazza c’era. Però è stato molto gentile. Lo so, era più che altro le pelliccia che mi entrava negli occhi. Io però andrei avanti, scusate”.

Annalisa Michele Morrone e il pelliccione #VivaRai2 pic.twitter.com/6ASyclQKiu — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) February 26, 2024

Fiorello ha trattato l’argomento con la sua solita grande ironia e Annalisa ha risposto con la stessa moneta, specificando tuttavia che con Morrone non ci sono questioni in sospeso o antipatie. Tutto è bene ciò che finisce bene, adesso il web potrà ritenersi soddisfatto e i fan dei due artisti potranno smetterla di farsi la guerra sui social.