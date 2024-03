Perla o Anita? Alessio è al centro di un triangolo al GF (ma in passato è stato fidanzato con un’ex Miss Italia)

NEWS

Debora Parigi | 1 Marzo 2024

Grande Fratello

Oggi è concorrente del Grande Fratello, ma la notorietà di Alessio Falsone è arrivata in particolare per una sua relazione passata con una ragazza famosissima. Si tratta infatti dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Ecco cosa sappiamo della loro relazione.

La relazione tra Alessio Falsone e Carolina Stramare

Il 5 febbarao dentro la Casa del Grande Fratello sono entrati gli ultimi due nuovi concorrenti, cioè Simona Tagli e Alessio Falsone. Simona è una nota ex showgirl e adesso lavora come hair artist. Alessio, invece, a primo impatto non pare un personaggio noto al mondo dello spettacolo. Ma in realtà sui social aveva già tantissimi follower, quindi non era un perfetto sconosciuto.

Imprenditore, Alessio lavora principalmente nel campo della ristorazione, ma non disdegna il mondo del calcio. In passato infatti ha giocato in serie C nel Milazzo. Oggi allena la squadra di Vigevano che milita in Promozione. Ma la vera notorietà è legata in particolare alla sua relazione, in passato, con una ragazza decisamente famosa.

Stiamo parlando dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Incoronata nel 2019 da Gina Lollobrigida, Carolina era fidanzata proprio con Alessio Falsone in quel periodo. I due sono stati insieme circa otto mesi. Alessio ha sostenuto Carolina nel suo percorso a Miss Italia, accompagnandola ai vari provini, selezioni e fino alla finale del concorso di bellezza.

Dopo la vittoria della fascia più importante del concorso, i riflettori e le opportunità lavorative conseguenti hanno portato Carolina Stramare a concentrarsi in particolare sul lavoro e a prendere decisioni importanti riguardo il suo futuro in questo ambito. Questa cosa ha incrinato un po’ il rapporto tra i due ed entrambi hanno preferito chiudere la relazione per concentrarsi sulle loro carriere.

Oggi Carolina Stramare dovrebbe essere i single. Risulta single anche Alessio Falsone che proprio dentro la Casa del Grande Fratello sembra interessato sia a Perla che ad Anita.