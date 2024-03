NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Grande Fratello

Poche ore fa Marco Maddaloni ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. A seguito di numerose speculazioni, qualche minuto fa è giunta notizia che il suocero del judoka è venuto a mancare.

Il ricordo di Marco Maddaloni per suo suocero

Ieri mattina, a sorpresa, i canali ufficiali del Grande Fratello hanno comunicato che Marco Maddaloni aveva lasciato momentaneamente la casa. In queste ore in molte sono state le speculazioni su quello che sarebbe accaduto e se ne sono dette di ogni in merito alla decisione del judoka. Tuttavia poco fa è arrivata la triste verità. Con un post sui social infatti Marco ha annunciato la morte di suo suocero Mario, padre della moglie Romina Giamminelli. Maddaloni ha così voluto ricordare l’uomo che per lui è stato come un secondo padre con un tenero messaggio, che sta commuovendo il web. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

Nel mentre anche i canali social del Grande Fratello hanno inviato un pensiero a Marco Maddaloni, che sta affrontando un momento non semplice insieme alla sua famiglia. Sui profili del reality show è così apparso il seguente messaggio: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”.

Attualmente dunque Marco sta affrontando questo improvviso e doloroso lutto circondato dall’affetto dei suoi cari. A lui e a tutta la sua famiglia inviamo un enorme e caloroso abbraccio.