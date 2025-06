Alessio La Padula torna a collaborare con Elodie in quanto sarà uno dei professionisti nel corpo di ballo dei suoi concerti. Ecco il video in cui li vediamo in sala prove insieme.

Alessio La Padula insieme a Elodie

Elodie sta per debuttare a Milano con il suo concerto presso lo stadio San Siro e i fan non vedono l’ora di recarsi l’8 giugno 2025 in questo luogo. Il 12 giugno, invece, sarà il turno di Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e siamo certi che sarà uno spettacolo da non perdere.

Quella degli stati si tratta di un’esperienza inedita per l’ex allieva di Amici e condividerà tutto ciò con il suo corpo di ballo. Proprio nelle ultime ore uno dei ballerini ha pubblicato un video in cui li vediamo in sala prove tutto insieme mentre ridono e scherzano.

Indovinate chi è il professionista in questione? Si tratta di Alessio La Padula, ex concorrente della stessa edizione di Amici alla quale partecipò anche Elodie. La cantante all’epoca si classificò seconda al Serale, mentre al primo posto si piazzò Sergio Sylvestre. Alessio, invece, venne eliminato a metà della competizione fermandosi all’ottava posizione.

Oggi tornano quindi a collaborare insieme in questa nuova ed entusiasmante avventura. Elodie ha affermato in più occasione di aver lavorato con grande impegno per portare in scena uno spettacolo degno di questo nome e capace di far divertire tutti i suoi fan. Siamo sicuri che non deluderà le aspettative!

Ricordiamo ancora una volta che gli show si terranno l‘8 giugno allo stadio San Siro e il 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona. La scaletta conterrà di certo tutti i i suoi brani più famosi, da quelli più movimentati alle ballad romantiche.