Barbara De Santi spiega di essere sparita dai social per stare accanto alla sorella, coinvolta in un brutto incidente

Barbara De Santi, volto storico di Uomini e Donne, è sparita dai social per un po’ di tempo ma in queste ore è tornata per spiegare ciò che è accaduto. La sorella ha fatto un incidente e adesso dovrà subire un intervento.

L’annuncio di Barbara De Santi

Barbara De Santi, per diversi anni, è stato uno dei volti di Uomini e Donne. Le sue avventure all’interno del parterre hanno emozionato e intrattenuto gli spettatori a casa. Da qualche tempo, tuttavia, i fan si sono accorti del fatto che la presenza social è molto diminuita e hanno cominciato a chiedersi il motivo.

La spiegazione è arrivata dalla Dama stessa sul proprio profilo social e che potete vedere nel video qui sotto preso dal profilo TikTok ilgossip.it. La situazione non è semplice perché, come rivela Barbara De Santi stessa, la sorella Simona sarebbe stata coinvolta in un grave incidente e la situazione non sarebbe semplice:

“Mia sorella è stata coinvolta in un brutto incidente qualche giorno fa. Sembrava che le cose stessero andando bene ma sono molto peggiorate.

Domani subirà l’ennesimo intervento e chiedo a tutti una preghiera per Simona. Vi terrò aggiornati, spero, con delle belle notizie. Se non mi vedete in questi giorni è una cosa molto seria, ne va della vita di mia sorella. Il motivo è questo”.

Noi di Novella 2000 facciamo un enorme in bocca al lupo alla sorella di Barbara De Santi e speriamo che tutto possa andare per il meglio. Rimaniamo vicini anche a Barbara in questo momento complicato, che speriamo si possa risolvere al più presto.