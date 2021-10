1 La rabbia di Alex Belli

Nella giornata di ieri Alex Belli ha espresso la sua rabbia dopo che si è verificato un piccolo disguido a tavola. All’ora di pranzo, infatti, come possiamo vedere nel video QUI, alcuni vipponi si trovavano intorno al tavolo per mangiare. A un certo punto l’attore, che era andato in cucina a preparare l’insalata, torna al suo posto per accorgersi che qualcuno aveva tolto i piatti e le posate. A questo punto è andato un po’ su tutte le furie e Davide, dicendo di non sapere chi fosse stato, si alza per andare a recuperare ciò che serve. Queste le parole di Belli:

Chi ha portato via i piatti? Ma chi li ha portati via? Io vi ho detto di non farli portare via… Ma cosa la mangio qui dentro? L’ho preparata per tutti voi… Mi mangio tutta questa insalata? Ma hanno portato via anche le forchette! Ma che ca**o di fretta c’è qua? Ho capito, ma dove dovete andare? Ditemi, dove dovete andare? Mi fanno girare i co****ni. Sto mangiando e mi devono tirare via il piatto sotto quando mangio.

A un certo punto è intervenuto Gianmaria che ha raccontato di una discussione avuta con altri concorrenti: “Prima io e Aldo abbiamo avuto una discussione. Perché volevano cambiare le squadre. Perché c’è gente… A loro pesa lavare i piatti“. La risposta di Alex Belli: “Ma chi se ne frega delle squadre. Io lavo i piatti e cucino tutti i giorni, l’importante è che mi fate mangiare in pace. Sto facendo l’insalata… Capisci?“. A questo punto Katia gli chiede di calmarsi e lui afferma in maniera scherzosa: “Quando mi in****o io devo calmarmi subito e quando si in****a lei, eh?“.

Questa frase si ricollega anche a qualcosa accaduto nella scorsa diretta, quando la cantante ha perso la pazienza durante le nomination…