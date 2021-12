1 Il confronto tra Alex Belli e la signora Wendy Kay

La puntata del 20 dicembre del Grande Fratello Vip ci ha regalato tanti momenti. Su tutti l’ennesimo confronto tra Alex Belli e la madre di Soleil Sorge. La signora Wendy Kay è arrivata a Cinecittà per infondere un po’ di energia positiva e amore a sua figlia. A un certo punto, a intervenire è stato l’attore, che ha avuto così la possibilità di affrontare entrambe.

Soleil Sorge ha subito precisato che l’attore si sarebbe dovuto rivolgere a sua madre dandole del “lei” e dunque mantenere una certa distanza. Così Alex Belli ha iniziato il suo monologo. Queste le sue parole rivolgendosi alla signora Wendy e a Soleil: «L’unica cosa che io posso dire è che io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito. Non ho barriere, non ho niente. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta, inutile tornarci sopra. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”.

A quel punto Soleil Sorge ha chiesto espressamente ad Alex Belli che avrebbe dovuto scusarsi per “le pessime scene che tu e tua moglie state facendo”. Stesso pensiero espresso anche dalla Kay, che si è detta per nulla convinta del suo modo di porsi. Così il gieffino ha spiegato: “Mia moglie in questo momento non sta bene e ha dei problemi, dobbiamo recuperare il nostro rapporto. In televisione ha partecipato con me e quello era un suo intervento. Io rispetto Soleil, non ho mai parlato male di lei, sarò sempre con lei ma difenderò sempre mia moglie e la sua personalità”.

Tanti gli interrogativi dell’influencer e di sua madre Wendy. A quel punto Alex Belli si è assunto le sue responsabilità dicendo che se doveva esserci una colpa non era di Soleil Sorge. Si è assunto, infatti, tutta la responsabilità. Da studio Adriana Volpe ci ha tenuto a dire la sua, come raccolto gentilmente da Fanpage.it: “Cerchiamo di non far passare Soleil come una vittima, per piacere”, con la Sorge che ha ribattuto: “Non ho mai pensato e non ho mai voluto passare per la vittima della situazione, e Alex che fa i teatrini”. Alex Belli ha così concluso: “Non ho mai voluto fare nessun teatrino”. A seguire c’è stato poi il confronto tra l’attore e la giovane fashion blogger…