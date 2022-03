Nelle ultime settimane Antonio Medugno si è avvicinato molto a Delia Duran, la moglie di Alex Belli. La gieffina, infatti, aveva rivelato che il tiktoker le piace molto. Ma anche fatto direttamente a lui una confessione molto hot: “Ho una voglia matta di sc**are con te…Con te e con Alex“. Il vippone, però, l’ha presa sul ridere affermando: “Con me? Se ti hanno sentita lunedì ci facciamo le risate“. Il legame tra loro è evidente e si vede anche dal fatto che è andato da lei per parlare della sua paura in merito a una ricaduta nei suoi disturbi alimentari:

In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così.