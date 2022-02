La confessione di Delia Duran

Nelle ultime settimane Delia Duran, dopo un lungo tira e molla e tanti ripensamenti, sembrerebbe aver deciso di lasciare Alex Belli e di concentrarsi solo su sé stessa. Tuttavia da quando nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato Antonio Medugno le cose sono improvvisamente cambiate. Come abbiamo visto infatti la modella in questi giorni si è pericolosamente avvicinata al tiktoker, e pare che tra i due ci sia una grande complicità. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Mentre chiacchierava proprio con Antonio, Delia ha fatto una confessione hot, che non è sfuggita alle attente orecchie degli utenti. Queste le dichiarazioni della Duran:

“Ho una voglia matta di sc**are con te…Con te e con Alex”.

Immediata la replica di Antonio Medugno, che rivolgendosi a Delia Duran ha affermato:

“Con me? Se ti hanno sentita lunedì ci facciamo le risate”.

Ma in che senso: “ho una voglia matta di scopare con te”.

Aggiungendo poi “con te ed Alex”

Non commento,è meglio.#Gfvip #SoleArmy pic.twitter.com/ftRcdnnZzy — Lo Scimpanzè di Soleil ✨451%🚀 (@lo_stasi) February 12, 2022

Nel mentre come ben sappiamo solo domani sera Alex Belli farà ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6, e di certo ne vedremo di belle. Delia Duran e Soleil Sorge però hanno già scoperto del rientro dell’attore, ma entrambe non sembrerebbero essere entusiaste della notizia. Ma come reagirà Alex dopo aver ascoltato la confessione che sua moglie ha fatto ad Antonio Medugno? Non resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo.

