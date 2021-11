Alex Belli lascia il GF Vip?

Serata movimentata questa per Alex Belli. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 infatti l’attore si è prima confrontato con Aldo Montano, e in seguito ha affrontato sua moglie Delia Duran. Come sappiamo infatti il gieffino si è particolarmente legato a Soleil Sorge, al punto che in molti hanno ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa in più. Già nei giorni scorsi Delia aveva detto la sua in merito, facendo intendere di essere infastidita da quanto accaduto. Stasera così la Duran ha affrontato dapprima Soleil, facendo un duro attacco all’influencer, e in seguito ha avuto modo di incontrare suo marito.

Una volta faccia a faccia, Delia ha ribadito la sua delusione ad Alex, affermando di essersi sentita ferita e delusa dal suo comportamento. Quando la modella però è scoppiata in lacrime, l’attore ha avuto una reazione inaspettata.

Alex Belli ha infatti affermato di voler lasciare la casa del GF Vip 6, e di voler tornare a casa con sua moglie Delia. Il gieffino tuttavia ha ribadito la sua posizione, affermando di vedere in Soleil solo un’amica. L’attore per di più ha dichiarato di amare la Duran e di volere vederla serena e tranquilla.

Continua il confronto tra Alex e Delia: "Io esco con te stasera" 😱#GFVIP pic.twitter.com/RanvMADrQq — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Alex potrebbe davvero lasciare la casa del GF Vip 6 per ricongiungersi con Delia? E in caso contrario, come muterà il rapporto tra Belli e Soleil Sorge? Non resta che attendere per scoprirlo.

