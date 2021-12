1 Alex Belli e la dedica a Soleil

Non si può affatto negare che Alex Belli sia stato (e sia ancora adesso) uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il “man” è uscito dal reality ormai lo scorso 13 dicembre dopo un lungo confronto con la moglie Delia Duran. All’interno della casa più spiata d’Italia Alex è stato più volte al centro della scena a causa della sua chiacchieratissima amicizia speciale con Soleil Sorge. E proprio in queste ore l’attore ha gettato altra benzina su un fuoco ancora non del tutto spento.

Come sta Delia dopo che Alex ha urlato Soleil in casa? ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/d4RwmaXRZy — solesupporter (@solesupporter) December 24, 2021

Belli ha reinterpretato il brano tratto dal musical Notre Dame de Paris che ha suscitato nei giorni scorsi l’ironia del web (soprattutto per la reazione di Aldo Montano). Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico è stato il testo, modificato per l’occasione con un chiaro omaggio alla modella americana. “La parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi scalzi e voi. Questo è un volo che afferrerei e stringerei ma sale su l’inferno a stringere me. Tanti auguri a voi grandi fratelloni…con quale cuore prego ancora Cinecittà…c’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra! Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil“, canta Alex Belli.

Una dedica che ha sicuramente spiazzato i fan, che hanno reagito nei modi più disparati sui social. Alfonso Signorini sceglierà di mostrare questo video anche alla diretta interessata durante la puntata di lunedì 27 dicembre? Lo scopriremo tra qualche giorno. Intanto nel corso delle ultime puntate Alex ha avuto più volte la possibilità di confrontarsi con Soleil.

L’attore ha avuto qualche screzio anche con il nuovo arrivato Alessandro Basciano, a suo dire un suo “copia e incolla”. La Sorge non è riuscita a trattenere una risata, mentre Basciano ha replicato: “Io semplicemente gli rispondo. A parte che non conoscendolo nemmeno mi posso permettere di giudicarlo più di tanto, ma anziché preoccuparmi di queste cose, mi preoccuperei a stare con la moglie. La prima volta gliele ha fatte finte le corna, ma la seconda…Non lo so. Visto che occupa tutto sto tempo a scrivere degli altri”.

