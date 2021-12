1 La critica di Aldo Montano ad Alex Belli

Come anticipato su Instagram ieri sera Aldo Montano ha tenuto una diretta su Instagram in compagnia di sua moglie Olga Plachina. Tornato alla vita reale dopo l’esperienza al GF Vip (ha deciso di ritirarsi), lo sportivo ha trascorso del tempo con i fan. Tra le tantissime domande allo schermidore è stato chiesto cosa pensasse del suo compagno di viaggio Alex Belli. Ecco cosa ha risposto, come riportato da Biccy:

“Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa”.

A seguire non è mancata qualche critica nei confronti di Alex Belli da parte di Aldo Montano:

“Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora forse più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura. Le coppie sono libere di fare quello che vogliono. Io rispetto la donna che amo ed è tutto qua, ognuno fa ciò che vuole”.

Ha spiegato Aldo Montano, che ha ancora parlato di Alex Belli, ma anche di Soleil Sorge e ha fatto l’imitazione dell’attore a dir poco esilarante. Continua….