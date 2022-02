1 L’orafo rivuole le fedi da Belli e Delia

Alex Belli e Delia Duran continuano a far discutere sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. Il loro matrimonio è stato spesso in discussione, sebbene entrambi ora stiano cercando di difenderlo e recuperare il loro rapporto. Nel mentre, fuori dal programma, è successo qualcosa di davvero singolare.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha fatto sapere che il gioielliere che ha regalato (non venduto a quanto pare) le fedi ad Alex Belli e Delia Duran, ora le rivorrebbe indietro: “Delia e Alex si sono sposati, come tutti quanti voi sapete, prima di sposarsi sono andati a scegliere le fedi. E cosa è accaduto? Questo uomo, gentilissimo e molto chic, che non ha venduto alla fine ma regalato le fedi.. è molto molto arrabbiato”, così la conduttrice ha introdotto l’argomento nella trasmissione pomeridiana.

Da qui la clip dell’orafo che appunto ha fatto sapere di volere gli anelli: “Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati qui nel mio negozio. Il loro intento era quello di comprare delle fedi. Immediatamente dopo i nostri incontri, l’invito al matrimonio mi ha fatto molto piacere e a questo punto abbiamo deciso di regalare le fedi”.

E ancora a riguardo l’orefice ha aggiunto su Alex Belli e Delia Duran: “Un bel matrimonio, ma tutto finto. Veramente tutto finto. È una grande delusione aver regalato delle fedi importanti. Ma importanti non per il valore economico che hanno le fedi in sé, ma per il valore che hanno nel simbolo dell’unione. Io proporrei Barbara, se sei d’accordo, di farcele restituire da Alex e Delia e di donarle a una coppia bisognosa che ha veramente bisogno di acquistare le fedi e che, magari, non possono economicamente comprarle. Io credo sia la cosa più bella e giusta da fare e spero che anche loro saranno d’accordo”

✉ BUSTA SUPER CHOC ✉



L'uomo che ha regalato le fedi a Delia e Alex le rivuole indietro: "Un matrimonio finto" ⚡💍#Pomeriggio5 pic.twitter.com/fvDzyrYoDg — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 17, 2022

Queste le parole dell’orefice, contrariato da quanto accaduto tra Alex Belli e Delia Duran. A tal proposito a intervenire è stata l’amica della coppia, Stella. Andiamo a vedere cosa ha detto…