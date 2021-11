1 La rivelazione di Alex Belli

La notte è stata particolarmente intensa di confronti e di chiarimenti per Alex Belli. L’attore ha avuto un acceso confronto con la moglie Delia Duran, la quale ha gli ha recriminato alcuni atteggiamenti non troppo amichevoli con Soleil Sorge. “Ricordati che ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto – ha sottolineato la modella – hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24“. La Duran ha poi incontrato la Sorge e anche in questo caso non sono mancate le accuse.

“Sei entrata in casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portarlo – ha tuonato Delia – Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate“. Nel post puntata Belli è andato in crisi e ha minacciato più volte di abbandonare il reality, arrivando addirittura ad aprire la porta rossa. L’attore si è poi sfogato con il suo amico Davide Silvestri facendo anche una rivelazione inaspettata. Alex ha infatti dichiarato che Delia, prima del suo ingresso al GF Vip, ha espresso parole di stima nei confronti della influencer.

Delia gli ha detto “l’unica persona che posso sopportare che gli diventi amico è soleil” VI PREGO TUTTO PREPARATO 😭 #GFvip pic.twitter.com/FFbw307DEe — BagnoTrash (@bagnotrash) November 6, 2021

“Sai cosa mi ha detto Delia prima di entrare, testuali parole? Mi fa ‘guarda, l’unica persona che posso sopportare che gli diventi amico, perché comunque mi piace tantissimo, è Soleil’“, ha rivelato Alex Belli. Con molta probabilità la Duran deve aver cambiato idea sul conto della Sorge dopo aver visto l’avvicinamento, a tratti molto intenso, tra i due. Nella notte anche Soleil si è lasciata andare a un lungo sfogo e, parlando con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, ha ammesso di iniziare a nutrire i dubbi sui due.

“Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato questo gioco a questo punto – ha poi sottolineato Soleil Sorge – Le sto pensando tutte. Lui in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna“.