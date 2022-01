Pausa di riflessione per Delia Duran e Alex Belli

Non sembra proprio esserci pace tra Delia Duran e Alex Belli, specie dopo gli ultimi gesti dell’attore nei confronti di Soleil Sorge. Mentre quest’ultima si trova nella Casa del GF Vip, infatti, lui continua a commentare sui social quanto succede e non manca occasione di dire la sua e mandarle messaggi d’affetto. Atteggiamento questo che ha portato la modella ad avere una pronta reazione.

Questa sera di questo si è tornati a parlare in puntata quando Alfonso Signorini si è collegato proprio con Delia Duran, la quale si trova in quarantena prima dell’ingresso venerdì 14 gennaio. Tra una chiacchiera e l’altra le neo gieffina ci ha dato una “news flash”, come direbbe Alex Belli, facendo sapere che le cose tra lei e il marito non vanno granché bene e di essere piuttosto stufa.

Delia Duran ha confidato di non apprezzare gli atteggiamenti di Alex, il quale sembra non volersi distaccare da Soleil e da quanto successo nella Casa:

“Comunque io mi sono presa una pausa, in verità, con Alex. Continuavamo a litigare e dirci delle brutte cose e ho deciso di prendermi i miei spazi e divertirmi. Anche perché mi sono davvero rotta le scatole di questa storia. Entro nella Casa da single? No, da single no…”, ha detto Delia Duran. “Soltanto mi sono presa una pausa, perché lui se vuole veramente riconquistarmi deve farlo da zero. Lui mi ha chiesto scusa, l’ho perdonato e continua a nominare, pensare e scrivere a Soleil. Non è l’amicizia che si è creta tra loro ma anziché preoccuparsi di ciò che succede tra noi, pensa di stare h 24 su Twitter e al telefono”.

Parole queste di Delia Duran che hanno portato Alex Belli a una pronta reazione, invitando sua moglie a calmarsi e riflettere bene perché ogni sua azione avrà una conseguenza.

Pare proprio che Delia Duran sebbene non sia ancora entrata nella Casa del GF Vip ha già creato la prima dinamica. Riuscirà a resistere il suo rapporto con Alex Belli e come reagirà Soleil Sorge al suo arrivo? Staremo a vedere!

