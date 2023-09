Alex Belli sul red carpet del Festival di Venezia senza barba è quasi irriconoscibile

Vip Style

Debora Parigi | 9 Settembre 2023

Nuovo look per Alex Belli sfoggiato durante il Festival di Venezia

Carrelata di star sul tappeto rosso del Festival di Venezia che ha visto sfilare non solo attori e attrici italiani e internazionali, ma anche personaggi della TV e dei social. Abbiamo visto molti modelle e modelli, influencer vari e persone diventate più o meno famose anche di recente (come ad esempio i due ex di Temptation Island). E ieri sul red carpet sono arrivati anche Alex Belli e Delia Duran.

Ricordiamo molto bene la coppia che fece scalpore durante il Grande Fratello Vip 6 tra amore libero e relazioni più o meno aperte. Nonostante le malelingue e i gossip, loro stanno ancora insieme più affiatati e innamorati che mai. Come detto, sono arrivati a Venezia ieri e oltre alla bellezza di entrambi ciò che i presenti e gli utenti sul web hanno notato è il cambio look di lui.

oddio ma ca passat alex belli pic.twitter.com/ILV7DfEBzH — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 8, 2023

Ebbene, come notiamo in questa foto ufficiale pubblicata sui social, Alex Belli ha tolto la barba e per qualcuno è quasi irriconoscibile. Anzi, dobbiamo dire, che gli sta iniziando a ricrescere, ma prima era praticamente inesistente. La barba cambia un po’ la fisionomia del volto e anche in questo caso un po’ diverso lo è. Per alcuni sta meglio così, altri preferiscono la barba, altri ancora lo trovano bello in qualsiasi modo.

Ma perché questo taglio? In realtà la barba tolta di Alex Belli non è proprio un segreto. L’attore, infatti, parteciperà alla prossima edizione di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. E come accade sempre, ogni concorrente deve sottoporsi a un calco per permettere ai truccatori di realizzare nel corso delle puntate le maschere in silicone da applicare sui volti dei partecipanti alla gara. E se un uomo ha a barba deve ovviamente toglierla per fare il calco.