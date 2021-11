1 Il rumor sulla lite tra Alex Belli e Gianmaria

Torniamo alla notte di Halloween e alla festa che c’è stata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Non sono mancati, però, degli attimi di tensione, che hanno coinvolto Alex Belli e Gianmaria Antinolfi. L’attore ha fatto un lungo sfogo dove ha espresso fastidio per l’atteggiamento di alcuni concorrenti. A seguire, però, se l’è presa anche con il coinquilino, dandogli del “fake”, mentre quest’ultimo tentava di difendersi dalle accuse.

Spesso nel corso della discussione i toni sono sembrati piuttosto accesi, specie da parte di Alex Belli. Infastidito e seccato, causa forse qualche bicchiere di alcol in più, non si è proprio risparmiato. Addirittura anche nelle stanze da letto, dove qualcuno già dormiva, si sono avvertite le urla, mentre la regia ha preferito censurare a un certo punto. A proposito di questa scelta da parte della produzione, sui social è arrivato un rumor che ha lasciato di stucco in tanti.

Agent Beast, pagina che spesso pubblica anticipazioni sul GF Vip e non solo, ha postato uno strano messaggio, dove ha parlato di una rissa tra i due. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter Alex Belli e Gianmaria Antinolfi sarebbero addirittura arrivati alle mani. Ma leggiamo quanto segue:

“CENSURA-GATE: stanotte Alex e GM sono arrivati alle mani e per evitare la squalifica di entrambi hanno censurato #GFVIP”

Il post Twitter di Agent Beast

La notizia è ovviamente da prendere con le pinze, dato che appunto dell’accaduto sono state mostrate solo le immagini che abbiamo visto dove i due discutevano animatamente e nulla di più. Verrà fatta chiarezza su questa presunta rissa tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi? Noi di Novella2000.it ovviamente siamo a completa disposizione.

