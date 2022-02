Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, pare che Alex Belli sia sparito dalla circolazione. L’attore infatti sembrerebbe essere intenzionato a non tornare più al centro dell’attenzione mediatica, almeno per le prossime settimane. In queste ore però a raccontare dei retroscena inediti è stato Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha svelato quale sarebbe la nuova strategia di Alex.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Alex Belli è sparito per 18 ore dai social. È riapparso sui social e vestito di bianco ha fatto un post dicendo che avrebbe fatto parlare il silenzio. A quel punto è scattata la discussione tra me e Alex e io ho detto: “ma in che senso parla il silenzio, il silenzio non parla”. E lui mi ha detto: “ti do una news flash con quella che sarà la mia nuova tattica”. Alex ha deciso di giocare di sottrazione, questo è quello che mi ha scritto lui via messaggio e deduco che o per scelta sua o per scelta indotta, credo che da Alex fino alla fine del Grande Fratello avremo solo il silenzio. Se ci riuscirà, vedremo. Di certo nella Casa non rientrerà più, di certo c’è che non ci saranno delle nuove sorprese, delle nuove richieste di nozze, figli, di qualunque cosa. In studio per contratto dovrebbe esserci, se non va rinuncia al denaro che lui stesso ha decantato nella Casa dicendo che tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché alla fine devono anche quadrare i conti”.