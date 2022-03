1 Alex Belli torna in tv

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 6 è stato Alex Belli. Durante tutta la durata del reality infatti l’attore ha fatto discutere il web, e non solo, per via del triangolo nato con sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Ancora oggi i fan del programma si chiedono cosa sia accaduto, e in che rapporti siano rimasti il Man e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Alex infatti a oggi è tornato insieme a Delia, e sembrerebbe che i due abbiano superato la crisi. Nel mentre in queste ore l’ex Vippone si sta preparando al ritorno in tv, dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Poco fa infatti Deianira Marzano ha svelato che Alex Belli sarà ospite della prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show, in onda su Italia 1 martedì 29 marzo. Come sappiamo all’interno del reality l’attore ritroverà non solo Soleil Sorge, opinionista del programma, ma anche Mila Suarez, sua ex fidanzata. L’arrivo di Alex a La Pupa e il Secchione Show tuttavia non sorprende il web. Solo qualche giorno fa infatti proprio Belli, nel corso di un’intervista a Casa Chi, aveva lasciato intendere che avrebbe preso parte a una puntata della trasmissione. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione”.

In attesa di scoprire cosa accadrà a La Pupa e il Secchione Show, rivediamo cosa è accaduto alcuni giorni fa, quando sui social c’è stato uno scontro tra Alex Belli e Davide Silvesti.