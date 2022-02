Alex Belli, rivelate quante puntate resterà all’interno della casa del GF Vip

1 Ecco quanto Alex Belli resterà al GF Vip

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito all’ennesimo colpo di scena. Alfonso Signorini infatti ha svelato che lunedì prossimo Alex Belli farà ritorno nella casa per rimanerci diversi giorni! La notizia naturalmente ha diviso il web, e in molti hanno duramente criticato la scelta degli autori. L’attore nel mentre è già in quarantena a Roma, pronto a varcare nuovamente la porta rossa. Queste le dichiarazioni di Signorini sul ritorno di Alex in casa:

“Che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorno in Casa per qualche giorno e metterai fine a questa cosa, a questo film, soap d’amore. Deciderai se scegliere Soleil, Delia o tutte e due. Chi ti pare e piace. Diamo un epilogo a questa cosa. Non hai molto tempo, credo un paio di settimane al più. Però tu vai nella Casa e ti chiudi in quarantena”.

Naturalmente il web si sta già chiedendo per quante puntate resterà Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e solo qualche ora fa è arrivata la risposta. Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi infatti a parlare è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha fatto sapere che la presenza dell’attore è prevista per 4 puntate, e che dunque la sua permanenza durerà ben due settimane! Ma cosa accadrà quando Delia Duran e Soleil Sorge scopriranno che Belli rimarrà in casa per diversi giorni?

Nel mentre sempre a Casa Chi a schierarsi contro il ritorno di Alex al Grande Fratello Vip 6 è stato Aldo Montano.