Adriana Volpe contro Alex Belli

Nella puntata del 14 gennaio 2022 ha fatto il suo ingresso Delia Duran, la moglie di Alex Belli. La modella ha, quindi, avuto un confronto con Soleil Sorge. Una discussione molto accesa che ha visto anche il coinvolgimento delle opinioniste e ovviamente dello stesso Alex. Quest’ultimo, prima di tutto, ha detto di non essere mai stato d’accordo all’ingresso della moglie nella casa del Grande Fratello Vip. Ha più volte tentato di dissuaderla per poter parlare del loro rapporto nella vita reale.

Soleil ha quel punto ha aggiunto che, secondo lei, avrebbero bisogno di fare terapia di coppia. Fato sta che Delia, tuttavia, ha affermato di essere entrata per capire determinate cose. A un certo punto, però, sono state chiamate in causa le opinioniste. Se Sonia non ha detto molto, Adriana invece ha affermato:

Prima dici che siete stati molto chiari nel vostro rapporto e Soleil: ‘Ma chiari cosa? Prima parlate di tradimento e poi che non è vero, poi dite che è successo qualcosa sotto le coperte… Mettetevi d’accordo“. Questa la risposta di Alex Belli:

Ascolta, non c’è nessun copione. Tu sai benissimo, Adriana… Ho bisogno di cinque secondi. C’è stata chiarezza fin dall’inizio. E ha ragione Soleil quando dice no è successo niente sotto le coperte. Dovrebbe preoccuparsi della complicità che abbiamo avuto per 3 mesi. Amore. Le forme dell’amore possono essere diverse. Se pensate solo che può essere una coppia normale, allora la vostra mente è ottusa! Questa è la verità!

Come andrà avanti il rapporto tra Delia e Soleil? Lo scopriremo. Così come capiremo solo più avanti come commenterà Alex Belli l’evoluzione di ciò che accadrà nella Casa. Continuate a seguirci per tante altre news. (QUI per il video).

