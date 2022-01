L’eliminata del 14 gennaio 2022 è Carmen Russo

Questa sera, 14 gennaio 2022, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. La serata si è aperta con Alfonso Signorini che ha parlato di ciò che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil in seguito alla puntata di lunedì scorso. Si è passati, quindi, a un chiarimento tra Manila e Nathaly, il quale si trasformato in uno scontro tra quest’ultima e Valeria. Ma subito dopo ecco il presentatore annunciare l’arrivo della busta tanto attesa che decreterà l’eliminata tra la Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo.

La prima a salvarsi è rimasta Soleil Sorge. Le altre due, però, hanno dovuto attendere ancora un po’ prima di conoscere il loro destino. Nel fratempo Delia, che è entrata nella Casa, ha avuto un faccia a faccia con Alex dopo il suo periodo di quarantena. In più si è parlato ancora del rapporto tra Federica e Gianmaria, il quale ha ricevuto una sorpresa dalla mamma. A un certo punto, è stata mandata in onda una clip su Alessandro e Sophie, la quale in seguito si è quasi messa a piangere.

Cos’altro è successo prima del verdetto sull’eliminata tra Carmen Russo e Federica Calemme? Finalmente Delia è entrata nella casa e ha avuto uno scontro con Soleil Sorge. Dopo aver coinvolto anche Alex, quindi siamo passati al responso tanto atteso. Alfonso ha fatto mettere al centro dello studio le due gieffine. Il sovraimpressione le percentuali: Soleil è stata la preferita dal 43% del pubblico, Federica dal 35% e, infine, Carmen dal 22%. Delle differenze non troppo ampie, ma che hanno comunque decretato chi ha dovuto abbandonare il reality.

