Lo scontro in studio tra Alex Belli e Aldo Montano

Durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto notare che in studio c’era una sedia vuota tra i concorrenti. Stiamo parlando di quella di Alex Belli. A quanto pare si è consumato un piccolo scontro tra lui e Aldo Montano, con il quale già nella Casa aveva avuto degli attriti. La situazione, però, è andata peggiorando non appena l’attore ha fatto ritorno in studio. Gli animi si sono scaldati in tempo zero. Il conduttore gli ha chiesto cosa fosse successo.

Alex ha risposto: “Ormai è una diatriba tale con Aldo… Che mi provoca e di conseguenza io rispondo. Aldo, mi hai provocato te“. Montano, di tutta risposta ha affermato: “Ma chi ti ha provocato? Ti sei alzato e te ne sei andato di tua spontanea volontà. Ma che l’abbiamo chiusa? Ma te apri e chiudi, fai così. Te ne sei alzato e sei andato. Sei un uomo piccolo così. Sei un ometto. Sei veramente ridicolo“.

A questo punto Alex Belli, ricordando un momento accaduto nella Casa più spiata d’Italia ha replicato: “Sappiamo tutti chi sei, sei solo capace ad alzare le mani“. Cercando di sdrammatizzare, però, Alfonso ha cercato di porre subito fine alle discussioni: “Se sapevo che finiva così nemmeno di salutavo. Siete due bombe“.

Nel caso dovesse succedere altro nelle prossime ore non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per non perdervi molto news. (QUI per recuperare il momento, subito dopo l’annuncio delle eliminazioni).

Novella 2000 © riproduzione riservata.